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Минобороны: ВСУ регулярно сбрасывают химвещества на российских солдат

Ведомости

С начала 2025 г. ВСУ регулярно сбрасывают на позиции российских войск контейнеры с веществом «Си-Эс» и самодельные боеприпасы с веществом хлорпикрин. Об этом пишет Минобороны со ссылкой на слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексея Ртищева.

По данным ведомства, последний случай зафиксирован 8 июля, когда с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас, снаряженный смесью хлорпикрина и хлорацетофенона, в районе села Ивановка в Донецкой народной республике. Ранее факты использования этих веществ были отмечены в районе села Лиман Первый Харьковской области и Колотиловка Белгородской области.

Минобороны пишет, что поступающие материалы сообщают о подготовке украинской стороной новой операции с использованием токсичных химикатов. По данным ведомства, ВСУ разместили в распределительном пункте аммиака в районе Новотроицкого антенно-мачтовое оборудование. Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении возможен выброс в окружающую среду более 550 т жидкого аммиака. Это может послужить умышленным созданием техногенной катастрофы для репутационного ущерба России, подчеркнули в Минобороны.

Хлорпикрин запрещен к применению в качестве средства ведения войны международной Конвенцией о запрещении химического оружия. Он вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, слезотечение, бронхит и отек легких. Вещество «Си-Эс» оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызывать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца.

Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол в Нидерландах Владимир Тарабрин заявлял, что российская сторона фиксирует случаи применения Украиной боевых отравляющих веществ, а также их массовое производство. Тарабрин сказал, что Россия просит у ОЗХО техническую помощь в связи с обнаружением взрывных устройств с токсичными химикатами на территориях, занятых российской армией.

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