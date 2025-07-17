Минобороны: ВСУ регулярно сбрасывают химвещества на российских солдат

Минобороны пишет, что поступающие материалы сообщают о подготовке украинской стороной новой операции с использованием токсичных химикатов. По данным ведомства, ВСУ разместили в распределительном пункте аммиака в районе Новотроицкого антенно-мачтовое оборудование. Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении возможен выброс в окружающую среду более 550 т жидкого аммиака. Это может послужить умышленным созданием техногенной катастрофы для репутационного ущерба России, подчеркнули в Минобороны.