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ОЗХО: Москва фиксирует применение Киевом боевых отравляющих веществ

Ведомости

Российская сторона фиксирует случаи применения Украиной боевых отравляющих веществ, а также их массовое производство, сообщил ТАСС со ссылкой на постпреда РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посла в Нидерландах Владимира Тарабрина.

«Вызывает серьезную обеспокоенность обстановка вокруг применения химоружия на Украине», – добавил он.

Россия, заявил Тарабрин, просит у ОЗХО техническую помощь в связи с обнаружением взрывных устройств с токсичными химикатами на территориях, занятых российской армией.

Тарабрин подчеркнул, что использование ОЗХО в качестве рычага давления и вольная интерпретация положений Конвенции о запрете химического оружия неприемлемы.

В августе 2024 г. занимавший тогда пост врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали химическое оружие для ударов по Курской области.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявлял, что ВСУ используют против российских бойцов в зоне спецоперации нелетальное химическое оружие, и такая практика носит системный характер. «Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном», – говорил он.

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