ОЗХО: Москва фиксирует применение Киевом боевых отравляющих веществ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявлял, что ВСУ используют против российских бойцов в зоне спецоперации нелетальное химическое оружие, и такая практика носит системный характер. «Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном», – говорил он.