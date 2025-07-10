ОЗХО: Москва фиксирует применение Киевом боевых отравляющих веществ
Российская сторона фиксирует случаи применения Украиной боевых отравляющих веществ, а также их массовое производство, сообщил ТАСС со ссылкой на постпреда РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посла в Нидерландах Владимира Тарабрина.
«Вызывает серьезную обеспокоенность обстановка вокруг применения химоружия на Украине», – добавил он.
Россия, заявил Тарабрин, просит у ОЗХО техническую помощь в связи с обнаружением взрывных устройств с токсичными химикатами на территориях, занятых российской армией.
Тарабрин подчеркнул, что использование ОЗХО в качестве рычага давления и вольная интерпретация положений Конвенции о запрете химического оружия неприемлемы.
В августе 2024 г. занимавший тогда пост врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали химическое оружие для ударов по Курской области.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявлял, что ВСУ используют против российских бойцов в зоне спецоперации нелетальное химическое оружие, и такая практика носит системный характер. «Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном», – говорил он.