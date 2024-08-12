ВСУ использовали химоружие для ударов по Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали химическое оружие для ударов по Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, руководителями силового блока и главами других регионов.
«Позавчера бригада "Россетей" в Беловском районе <...> попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД. Все живы, но отравление было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета», – сказал он.
Смирнов также сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов в Курской области. Всего в результате атаки ВСУ на Курскую область 121 человек ранен, 12 погибли.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.