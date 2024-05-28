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Минобороны РФ заявило о системном применении Украиной нелетального химоружия

Ведомости

Украинские военные используют против российских бойцов в зоне спецоперации нелетальное химическое оружие, такая практика носит системный характер. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

«Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты зафиксированы в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск», – приводит слова Кириллова пресс-служба Минобороны.

Хлорацетофенон является боевым отравляющим веществом из группы лакриматоров – слезоточивых веществ. Хлорпикрин включен в список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. В него включаются вещества, которые могут производиться, накапливаться или применяться в качестве химического оружия.

В ходе сегодняшнего брифинга Минобороны РФ по военно-химической деятельности Украины и США Кириллов заявил также, что Украина намерена применять токсичные вещества в крупном масштабе. Об свидетельствуют запросы Киева на крупные поставки антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты, добавил он.

В начале мая Россия и Украина обвинили друг друга в возможном применении химического оружия и передали информацию об этом Организации по запрещению химического оружия. Но там заявили, что предоставленных сведений недостаточно и обвинения не обоснованы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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