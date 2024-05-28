Минобороны РФ заявило о системном применении Украиной нелетального химоружия
Украинские военные используют против российских бойцов в зоне спецоперации нелетальное химическое оружие, такая практика носит системный характер. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
«Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты зафиксированы в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск», – приводит слова Кириллова пресс-служба Минобороны.
Хлорацетофенон является боевым отравляющим веществом из группы лакриматоров – слезоточивых веществ. Хлорпикрин включен в список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. В него включаются вещества, которые могут производиться, накапливаться или применяться в качестве химического оружия.
В ходе сегодняшнего брифинга Минобороны РФ по военно-химической деятельности Украины и США Кириллов заявил также, что Украина намерена применять токсичные вещества в крупном масштабе. Об свидетельствуют запросы Киева на крупные поставки антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты, добавил он.
В начале мая Россия и Украина обвинили друг друга в возможном применении химического оружия и передали информацию об этом Организации по запрещению химического оружия. Но там заявили, что предоставленных сведений недостаточно и обвинения не обоснованы.