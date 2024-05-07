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ОЗХО назвала недостаточно обоснованными данные о применении химоружия на Украине

Ведомости

Информация о возможном применении отравляющих веществ на Украине является недостаточно обоснованной, следует из заявления Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Согласно заявлению, Россия и Украина обвинили друг друга в возможном применении химического оружия и сообщили об этом ОЗХО. Однако данные, предоставленные сторонами и имеющиеся в распоряжении технического секретариата, недостаточно обоснованы, утверждает организация.

«Ситуация остается нестабильной и крайне тревожной в связи с возможным возобновлением использования токсичных химических веществ в качестве оружия», – говорится в заявлении.

В организации продолжают следить за ситуацией и поддерживают контакты с заинтересованными государствами. ОЗХО также оказывает поддержку Украине в рамках запроса в сфере помощи и защиты от химического оружия согласно Конвенции о запрещении химического оружия.

22 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия «коллективного Запада» могут привести к прямому военному столкновению ядерных держав.

По словам Лаврова, западники пытаются переформатировать «под свои корыстные интересы» ОЗХО, «приватизировав» ее секретариат. Итогом стал раскол в организации, потеря ею независимого статуса и авторитета, считает министр.

Организация по запрещению химического оружия была создана при поддержке ООН в 1997 г., после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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