ОЗХО назвала недостаточно обоснованными данные о применении химоружия на Украине
Информация о возможном применении отравляющих веществ на Украине является недостаточно обоснованной, следует из заявления Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Согласно заявлению, Россия и Украина обвинили друг друга в возможном применении химического оружия и сообщили об этом ОЗХО. Однако данные, предоставленные сторонами и имеющиеся в распоряжении технического секретариата, недостаточно обоснованы, утверждает организация.
«Ситуация остается нестабильной и крайне тревожной в связи с возможным возобновлением использования токсичных химических веществ в качестве оружия», – говорится в заявлении.
В организации продолжают следить за ситуацией и поддерживают контакты с заинтересованными государствами. ОЗХО также оказывает поддержку Украине в рамках запроса в сфере помощи и защиты от химического оружия согласно Конвенции о запрещении химического оружия.
22 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия «коллективного Запада» могут привести к прямому военному столкновению ядерных держав.
По словам Лаврова, западники пытаются переформатировать «под свои корыстные интересы» ОЗХО, «приватизировав» ее секретариат. Итогом стал раскол в организации, потеря ею независимого статуса и авторитета, считает министр.
Организация по запрещению химического оружия была создана при поддержке ООН в 1997 г., после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия.