Минобороны: ВСУ намерены применять токсичные вещества в крупном масштабе
Украина намерена применять токсичные вещества в крупном масштабе, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны РФ по военно-химической деятельности Украины и США.
«О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны», – сказал Кириллов (цитата по «РИА Новости»).
7 мая Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала заявление, согласно которому Россия и Украина обвинили друг друга в возможном применении химического оружия. По данным организации, данные, предоставленные сторонами и имеющиеся в распоряжении технического секретариата, недостаточно обоснованы. При этом отмечалось, что «ситуация остается нестабильной и крайне тревожной в связи с возможным возобновлением использования токсичных химических веществ в качестве оружия».
22 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что действия «коллективного Запада» могут привести к прямому военному столкновению ядерных держав. По словам Лаврова, западники пытаются переформатировать «под свои корыстные интересы» ОЗХО, «приватизировав» ее секретариат. Итогом стал раскол в организации, потеря ею независимого статуса и авторитета, отмечал министр.