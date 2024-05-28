Минобороны: ВСУ намерены применять токсичные вещества в крупном масштабе

7 мая Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала заявление, согласно которому Россия и Украина обвинили друг друга в возможном применении химического оружия. По данным организации, данные, предоставленные сторонами и имеющиеся в распоряжении технического секретариата, недостаточно обоснованы. При этом отмечалось, что «ситуация остается нестабильной и крайне тревожной в связи с возможным возобновлением использования токсичных химических веществ в качестве оружия».