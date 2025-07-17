ВС РФ взяли под контроль Попов Яр, Каменское и Дегтярное
Российские подразделения установили контроль над тремя новыми населенными пунктами в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«Российские войска освободили населенные пункты Дегтярное в Харьковской области, Попов Яр в Донецкой народной республике и Каменское в Запорожской области», – говорится в сообщении.
16 июля российские войска взяли под контроль Новохатское в ДНР. 15 июля были взяты Петровка и Воскресенка, а 14 июля освобождены населенные пункты Маяк (ДНР) и Малиновка (Запорожская область).