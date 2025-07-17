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В Думе допустили, что проект о штрафах за поиск запрещенного контента доработают

Ведомости

В проект о штрафах за поиск экстремистских материалов внесут поправки, сообщает RT со ссылкой на депутата Государственной думы Олега Матвейчева.

Матвейчев считает, что поправки в законопроект могут быть внесены, так как из текущей редакции не понятно, могут ли журналисты и сотрудники спецслужб использовать запрещенные материалы в своей работе.

«Журналисты поставили этот вопрос уже, и, возможно, будет поправка какая-нибудь. Потому что не только журналисты, но и спецслужбы тоже должны что-то читать и изучать», – сказал депутат.

15 июля в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения внесли пакет поправок. За поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним можно будет получить штраф в размере от 3000 до 5000 руб.

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