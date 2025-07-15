В КоАП предложили прописать штраф за поиск в интернете экстремистских материалов

В КоАП предложили прописать штраф за поиск в интернете экстремистских материаловВ случае принятия поправок штраф составит от 3000 до 5000 рублей
В Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности внесли пакет поправок, связанный со штрафами за нарушение доступа к информации.
В случае принятия соответствующих поправок, за поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним можно будет получить штраф в размере от 3000 до 5000 руб. Речь идет об экстремистских материалах, включенных в опубликованный список или указанных в п. 3 ст. 1 «О противодействии экстремистской деятельности», и получение доступа к ним.
Предлагается добавить в законодательство ст. 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен).
Кроме того, ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе) предлагается дополнить положением, согласно которому за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, будет накладываться штраф в размере от 50 000 до 80 000 руб. Для должностных лиц штраф составит от 80 000 до 150 000 руб., для юридических – от 200 000 до 500 000 руб. Под это определение подпадают VPN-сервисы.
В законодательство также предложили внести:
Ст. 19.53 КоАП РФ (неисполнение предписания органа федеральной службы безопасности, органа внешней разведки РФ, органа государственной охраны, полиции о предоставлении доступа к информационным системам и базам данных). Предполагается, что нарушение данной статьи может повлечь наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 70 000 руб. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 70 000 до 100 000 руб., для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 руб.
Ст.13.52 КоАП РФ (нарушение порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). Неисполнение владельцем программно-аппаратных средств доступа к таким ресурсам повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 80 000 рублей, на должностных лиц – от 80 000 до 150 000 руб., на юридических – от 200 000 до 500 000 руб.
Аналогичные штрафы будут накладываться при неисполнение требования федерального органа исполнительной власти и обязанности обеспечить соблюдение запрета предоставлять доступ к ресурсам. При повторном одного из перечисленных правонарушений штраф для граждан составит от 150 000 до 200 000 руб., на должностных лиц – от 200 000 до 300 000 руб., для юридических – от 800 000 до 1 млн руб.
Ст. 13.293 КоАП РФ (нарушение требований к использованию абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Если подобные действия не будут содержать признаков уголовно наказуемого деяния, то они повлекут наложение штрафа. Для граждан он составит от 50 000 до 80 000 руб., для должностных лиц – от 80 000 до 150 000 руб., для юридических – от 200 000 до 500 000 руб.
Ст. 13.292 КоАП РФ (передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). За нарушение данной статьи граждане должны будут выплатить штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб., индивидуальные предприниматели – от 50 000 до 100 000 руб., юридические лица – от 100 000 до 200 000 руб.
Отмечается, что это действие не будет содержать состава преступления, если передача будет осуществляться для правомерного использования или с согласия пользователя.
Ст. 13.291 КоАП РФ (передача абонентского номера либо предоставление возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований законодательства РФ в области связи). Для гражданских лиц штраф составит от 30 000 до 50 000 руб, для индивидуальных предпринимателей – от 50 000 до 100 000 руб., для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 руб.
Правонарушением не будет являться безвозмездная кратковременная передача абонентом номера иному лицу для получения услуг связи в личных целях.
Экстремистские материалы – это документы или информация, посредством которой призывают к осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающая или оправдывающая необходимость осуществления такой деятельности. Материалы признаются экстремистскими верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, следует из ст. 13 закона о противодействии экстремистской деятельности. Сам же список формируется на основании поступающих в Минюст копий вступивших в силу решений судов о признании материалов экстремистскими.