В КоАП предложили прописать штраф за поиск в интернете экстремистских материалов

Кроме того, ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе) предлагается дополнить положением, согласно которому за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, будет накладываться штраф в размере от 50 000 до 80 000 руб. Для должностных лиц штраф составит от 80 000 до 150 000 руб., для юридических – от 200 000 до 500 000 руб. Под это определение подпадают VPN-сервисы.