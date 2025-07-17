Reuters: Украина получила около 420 000 артиллерийских снарядов за 4,5 месяца

14 июля президент США Дональд Трамп объявил, что между США, НАТО и Украиной заключена сделка, согласно которой страны – члены альянса будут закупать американское оружие и отправлять его Киеву. В частности, американский лидер анонсировал отправку 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Однако не все страны будут платить за оружие: Франция, Италия, Венгрия и Чехия – отказались от этой инициативы, писало издание Politico.