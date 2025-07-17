Reuters: Украина получила около 420 000 артиллерийских снарядов за 4,5 месяца
Украина с января по середину мая 2025 г. получила от других государств 420 000 артиллерийских снарядов. Из них только 160 000 были поставлены Киеву из США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в сфере европейской безопасности.
Издание напомнило, что в марте и апреле Европа нарастила военную помощь Украине, поэтому впервые с июня 2022 г. превзошла США по совокупному объему таких поставок. Страны ЕС направили Киеву поддержку в размере около 72 млрд евро в сравнении с 65 млрд евро от Вашингтона.
При этом, по данным аналитиков агентства, Украина все еще зависит от США, в особенности в области противовоздушной обороны. «Киев жаждет американских систем ПВО Patriot, способных перехватывать баллистические ракеты», – говорят авторы материала.
14 июля президент США Дональд Трамп объявил, что между США, НАТО и Украиной заключена сделка, согласно которой страны – члены альянса будут закупать американское оружие и отправлять его Киеву. В частности, американский лидер анонсировал отправку 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Однако не все страны будут платить за оружие: Франция, Италия, Венгрия и Чехия – отказались от этой инициативы, писало издание Politico.