Президент РАПУ доложил Путину о динамике и перспективах развития отрасли
Глава государства Владимир Путин провел встречу с президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, который доложил о динамике и перспективах в отрасли. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.
Гурьев упомянул рост поставок удобрений на внутренний рынок и экспорт. Участники встречи отдельно обсудили переориентацию российских производителей на рынки стран БРИКС, в частности Индии.
О планах Путина провести встречу с президентом РАПУ сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга 17 июля. «Наши производители удобрений – это огромный сектор нашей экономики, критически важный и для нашего сельского хозяйства, экспортно ориентированный, играющий огромную роль в решении проблемы голода в мире, в помощи развивающимся странам. Поэтому будет, о чем поговорить, и будет, о чем рассказать главе государства», – пояснил он.