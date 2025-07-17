Президент РАПУ доложил Путину о динамике и перспективах развития отрасли

О планах Путина провести встречу с президентом РАПУ сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга 17 июля. «Наши производители удобрений – это огромный сектор нашей экономики, критически важный и для нашего сельского хозяйства, экспортно ориентированный, играющий огромную роль в решении проблемы голода в мире, в помощи развивающимся странам. Поэтому будет, о чем поговорить, и будет, о чем рассказать главе государства», – пояснил он.