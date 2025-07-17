Путин 17 июля проведет встречу с президентом РАПУ Андреем Гурьевым

«Наши производители удобрений – это огромный сектор нашей экономики, критически важный и для нашего сельского хозяйства, экспортно ориентированный, играющий огромную роль в решении проблемы голода в мире, в помощи развивающимся странам. Поэтому будет, о чем поговорить, и будет, о чем рассказать главе государства», – пояснил он.