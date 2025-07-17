Путин 17 июля проведет встречу с президентом РАПУ Андреем Гурьевым
Глава РФ Владимир Путин 17 июля проведет встречу с президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Наши производители удобрений – это огромный сектор нашей экономики, критически важный и для нашего сельского хозяйства, экспортно ориентированный, играющий огромную роль в решении проблемы голода в мире, в помощи развивающимся странам. Поэтому будет, о чем поговорить, и будет, о чем рассказать главе государства», – пояснил он.
Кроме того, 17 июля Путин проведет несколько внутренних встреч, которые будут носить непубличный характер.