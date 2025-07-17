Жителя Керчи приговорили к 16,5 года заключения за госизмену
Верховный суд приговорил жителя города Керчи к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену, сообщила прокуратура Крыма в своем Telegram-канале.
По версии следствия, подсудимый установил контакт с представителем главного управления разведки Украины в социальной сети. По его заданию обвиняемый собрал сведения о месте расположения средства противовоздушной обороны (ПВО) в Керчи и отправил соответствующие фотографии. За выполненное задание подсудимый получил вознаграждение в размере 5000 руб.
Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Помимо 16,5 года лишения свободы, обвиняемого приговорили к дальнейшему ограничению свободы на 1,5 года и штрафу.
15 июля Калининградский суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу для местного жителя, обвиняемого в госизмене. Обвинение утверждает, что подозреваемый перевел свыше 120 000 гривен (около 288 800 руб.) на счета вооруженных сил Украины. Данные действия квалифицированы следствием как государственная измена (ст. 275 УК РФ).