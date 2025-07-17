Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Жителя Керчи приговорили к 16,5 года заключения за госизмену

Ведомости

Верховный суд приговорил жителя города Керчи к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену, сообщила прокуратура Крыма в своем Telegram-канале.

По версии следствия, подсудимый установил контакт с представителем главного управления разведки Украины в социальной сети. По его заданию обвиняемый собрал сведения о месте расположения средства противовоздушной обороны (ПВО) в Керчи и отправил соответствующие фотографии. За выполненное задание подсудимый получил вознаграждение в размере 5000 руб.

Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Помимо 16,5 года лишения свободы, обвиняемого приговорили к дальнейшему ограничению свободы на 1,5 года и штрафу.

15 июля Калининградский суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу для местного жителя, обвиняемого в госизмене. Обвинение утверждает, что подозреваемый перевел свыше 120 000 гривен (около 288 800 руб.) на счета вооруженных сил Украины. Данные действия квалифицированы следствием как государственная измена (ст. 275 УК РФ).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных