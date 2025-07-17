Жителя Керчи приговорили к 16,5 года заключения за госизмену

По версии следствия, подсудимый установил контакт с представителем главного управления разведки Украины в социальной сети. По его заданию обвиняемый собрал сведения о месте расположения средства противовоздушной обороны (ПВО) в Керчи и отправил соответствующие фотографии. За выполненное задание подсудимый получил вознаграждение в размере 5000 руб.