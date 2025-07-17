МИД Венгрии вызвал посла Украины после поджога церкви в Закарпатье
Посол Украины в Будапеште вызван в МИД Венгрии из-за поджога греко-католической церкви, произошедшего 16 июля в Закарпатье, а также угроз проживающему там венгерскому национальному меньшинству. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште, передает ТАСС.
По словам Сийярто, украинские граждане подожгли церковь в селе Паладь-Комаровцы, что «возмутительно» и «неприемлемо». Они также написали на стене одного из домов фразу экстремистской направленности: «Венгров на ножи». Глава венгерского МИДа подчеркнул, что сельская община получит от правительства страны средства на восстановление храма. Венгрия уведомит о произошедшем Совет Европы.
Сийярто напомнил, что несколько дней назад глава украинской дипмиссии в Венгрии Федор Шандор вызывался в МИД после смерти 45-летнего венгра, который получил травмы при насильственной мобилизации в Закарпатье. Гражданин был избит железными палками и доставлен без его согласия на призывной пункт для отправки на фронт. Это произошло, когда мужчина заявил о своем нежелании служить в ВСУ. Мужчина умер от полученных травм спустя три недели после избиения. После этого Венгрия ввела санкции против трех военачальников Украины, которые ответственны за принудительную мобилизацию.