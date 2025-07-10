МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за убийства мобилизованного венгра
Посол Украины был вызван в МИД Венгрии после того, как скончался венгр, получивший травмы при насильственной мобилизации в Закарпатье, заявил замминистра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр, передает агентство MTI.
Как отмечено в публикации, гражданин Венгрии был избит железными палками и насильно доставлен на призывной пункт для отправки на фронт. Это якобы произошло, когда мужчина заявил о своем нежелании служить в ВСУ. Действия сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов) замминистра назвал «возмутительными и неприемлемыми». 45-летний мужчина умер от полученных травм спустя три недели после избиения.
1 июля официальный спикер Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье заявил, что ЕК приняла к сведению результаты референдума в Венгрии, на котором большинство населения выступило против членства Украины в Евросоюзе. В свою очередь венгерский премьер-министр отметил 4 июля, что при наличии общенародного голосования во всех странах ЕС большинство граждан проголосовали бы против присоединения Украины. Он подчеркнул, что государство может разрушить экономику ЕС.