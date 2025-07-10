МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за убийства мобилизованного венгра

1 июля официальный спикер Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье заявил, что ЕК приняла к сведению результаты референдума в Венгрии, на котором большинство населения выступило против членства Украины в Евросоюзе. В свою очередь венгерский премьер-министр отметил 4 июля, что при наличии общенародного голосования во всех странах ЕС большинство граждан проголосовали бы против присоединения Украины. Он подчеркнул, что государство может разрушить экономику ЕС.