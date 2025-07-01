Еврокомиссия приняла к сведению референдум в Венгрии о членстве Украины в ЕС

Сам Орбан также проголосовал против принятия Украины в ЕС, мотивируя это тем, что подобный шаг «уничтожит экономику» Венгрии. Кроме того, венгерский премьер выступает против членства Украины в НАТО, считая, что это приведет к «бесконечной войне в Европе», а европейские налогоплательщики будут десятилетиями финансировать миллионную украинскую армию.