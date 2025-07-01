Еврокомиссия приняла к сведению референдум в Венгрии о членстве Украины в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) приняла к сведению результаты референдума в Венгрии, на котором большинство населения выступило против членства Украины в Евросоюзе. Об этом заявил официальный спикер ЕК Гийом Мерсье на брифинге, запись которого опубликована на сайте организации.
«ЕК приняла к сведению результаты референдума в Венгрии, однако они не являются обязательными для исполнения. Проведение подобных всенародных консультаций – это национальное право каждой страны, и теперь Будапешт должен решить, как он будет действовать дальше», – отметил представитель Еврокомиссии.
Мерсье подчеркнул, что позиция Брюсселя по вопросу украинского членства в ЕС остается неизменной. По его словам, ЕК считает, что Украина якобы выполнила «все необходимые требования для вступления в сообщество, включая демократические реформы».
27 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что подавляющее большинство участников двухмесячного референдума высказалось против членства Киева в ЕС. Голосование проходило с 14 апреля по 20 июня, и правительство страны пообещало учесть его итоги в переговорах с Евросоюзом.
Сам Орбан также проголосовал против принятия Украины в ЕС, мотивируя это тем, что подобный шаг «уничтожит экономику» Венгрии. Кроме того, венгерский премьер выступает против членства Украины в НАТО, считая, что это приведет к «бесконечной войне в Европе», а европейские налогоплательщики будут десятилетиями финансировать миллионную украинскую армию.
По данным правительства Венгрии, из-за конфликта на Украине страна потеряла около 20 млрд евро, в том числе из-за роста цен на энергоносители.