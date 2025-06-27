На референдуме в Венгрии избиратели выступили против включения Украины в ЕС

На референдуме в Венгрии избиратели выступили против включения Украины в ЕСЭто усилит позиции премьера Виктора Орбана в торге с Брюсселем
Подавляющее большинство принявших участие в двухмесячном референдуме граждан Венгрии высказались против членства Украины в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. «2 168 431 гражданин Венгрии (это 29% избирателей. – «Ведомости») выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме. Только 5% поддержали Украину», – подчеркнул Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Референдум проходил с 14 апреля по 20 июня, правительство Венгрии обещало учесть его результаты в переговорах с ЕС. Сам венгерский премьер также проголосовал против принятия Киева в ЕС. По словам Орбана, он сделал это, потому что вступление Украины в объединение «уничтожит экономику» Венгрии. Выступает венгерский премьер и против членства Киева в НАТО. Он считает, что подобный шаг приведет к «бесконечной войне в Европе», а налогоплательщики ЕС будут десятилетиями финансировать миллионную украинскую армию. Кроме того, по данным правительства Венгрии, Будапешт потерял около 20 млрд евро из-за конфликта на Украине, в том числе из-за роста цен на энергоносители.
Саммит ЕС пройдет 26–27 июня. Он будет посвящен милитаризации ЕС, подготовке к военному противостоянию с Россией к 2030 г., а также поставкам вооружений Украине и подготовке 18-го пакета антироссийских санкций. При этом ожидать от этого саммита прорывов в аспекте членства Киева в объединении не приходится – переговоры находятся в самой начальной стадии, Венгрия выступит против, а для принятия таких решений нужен консенсус всех стран-членов. Как заявил сам Орбан, обойти Венгрию в этой ситуации попросту невозможно. Венгерский премьер напомнил, что, пока консенсус не будет достигнут, любые решения по Украине и ее членству в ЕС не имеют юридической силы.
Проведенный референдум – внутренняя история Венгрии, Орбан пытается выторговать от ЕС финансирование и мобилизовать патриотически настроенных граждан в преддверии тяжелых выборов, которые состоятся в следующем году, поясняет доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Премьер Венгрии представит своих соперников как «торговцев родиной», которые обязательно уступят Киеву в проблеме венгерского меньшинства в Закарпатье, являющейся сейчас главным вопросом во взаимодействии Венгрии с Украиной.
Против Украины в ЕС выступит не только Венгрия, но и Словакия. Ключевой аспект здесь не «нелюбовь» этих двух стран к Киеву, а нежелание этих стран ссориться с Москвой, говорит заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. При этом подобные маневры от стран – членов ЕС вызовут неприятие европейской бюрократии, которые будут давить на государства, подвергая их политической критике и угрожая не выделить финансирование. В свою очередь, Венгрия уже показала евроструктурам, что может эффективно противостоять европейским глобалистам, выстояв под их давлением в самые тяжелые времена 2022–2023 гг. Таким образом, заключает Скориков, правые, евроскептические и суверенистские силы постепенно отвоевывают свои позиции.-
Подавляющее большинство принявших участие в двухмесячном референдуме граждан Венгрии высказались против членства Украины в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. «2 168 431 гражданин Венгрии (это 29% избирателей. – «Ведомости») выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме. Только 5% поддержали Украину», – подчеркнул Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Референдум проходил с 14 апреля по 20 июня, правительство Венгрии обещало учесть его результаты в переговорах с ЕС. Сам венгерский премьер также проголосовал против принятия Киева в ЕС. По словам Орбана, он сделал это, потому что вступление Украины в объединение «уничтожит экономику» Венгрии. Выступает венгерский премьер и против членства Киева в НАТО. Он считает, что подобный шаг приведет к «бесконечной войне в Европе», а налогоплательщики ЕС будут десятилетиями финансировать миллионную украинскую армию. Кроме того, по данным правительства Венгрии, Будапешт потерял около 20 млрд евро из-за конфликта на Украине, в том числе из-за роста цен на энергоносители.
Саммит ЕС пройдет 26–27 июня. Он будет посвящен милитаризации ЕС, подготовке к военному противостоянию с Россией к 2030 г., а также поставкам вооружений Украине и подготовке 18-го пакета антироссийских санкций. При этом ожидать от этого саммита прорывов в аспекте членства Киева в объединении не приходится – переговоры находятся в самой начальной стадии, Венгрия выступит против, а для принятия таких решений нужен консенсус всех стран-членов. Как заявил сам Орбан, обойти Венгрию в этой ситуации попросту невозможно. Венгерский премьер напомнил, что, пока консенсус не будет достигнут, любые решения по Украине и ее членству в ЕС не имеют юридической силы.
Ранее похожий референдум планировали провести во Франции и в отношении турецкого членства в ЕС. Этот референдум официально был посвящен вступлению в ЕС новых крупных стран, но на деле был направлен против Турции. Соответствующий закон о его проведении был отменен французским сенатом в 2008 г.
Проведенный референдум – это внутренняя история Венгрии, поясняет доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Таким образом Орбан пытается мобилизовать патриотически настроенных граждан в преддверии тяжелых выборов, которые состоятся в следующем году. Орбан хочет представить своих соперников как «торговцев родиной», которые обязательно уступят Киеву в проблеме венгерского меньшинства в Закарпатье, являющейся сейчас главным вопросом во взаимодействии Венгрии с Украиной. Кроме того, этот референдум нужен для торга с ЕС. Орбану надо показать, что венгерский народ его поддерживает, в том числе чтобы Брюссель продолжил выделять Венгрии финансирование, а также не направлял в страну потоки мигрантов, больше учитывая точку зрения Будапешта, резюмирует эксперт.
Принимать Украину в ЕС с утраченными территориями и в состоянии вооруженного конфликта было бы для Европы бесперспективно, говорит заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Против выступит не только Венгрия, но и Словакия. Ключевой аспект здесь не «нелюбовь» этих двух стран к Киеву, а тот факт, что для Украины европейская идея означает окончательный отрыв от России, а значит, продолжение вооруженного конфликта. Ссориться с Москвой ни Будапешту, ни Братиславе не хочется, так как они проводят в целом суверенную политику. При этом подобные маневры от стран – членов ЕС вызовут неприятие европейской бюрократии, которые будут давить на государства, подвергая их политической критике и угрожая не выделить финансирование. В свою очередь, Венгрия уже показала евроструктурам, что может эффективно противостоять европейским глобалистам, выстояв под их давлением в самые тяжелые времена 2022–2023 гг. Таким образом, заключает Скориков, Европа больше не является монолитом, который скрепляет глобалистская идеология, – правые, евроскептические и суверенистские силы постепенно отвоевывают свои позиции.