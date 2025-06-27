Принимать Украину в ЕС с утраченными территориями и в состоянии вооруженного конфликта было бы для Европы бесперспективно, говорит заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Против выступит не только Венгрия, но и Словакия. Ключевой аспект здесь не «нелюбовь» этих двух стран к Киеву, а тот факт, что для Украины европейская идея означает окончательный отрыв от России, а значит, продолжение вооруженного конфликта. Ссориться с Москвой ни Будапешту, ни Братиславе не хочется, так как они проводят в целом суверенную политику. При этом подобные маневры от стран – членов ЕС вызовут неприятие европейской бюрократии, которые будут давить на государства, подвергая их политической критике и угрожая не выделить финансирование. В свою очередь, Венгрия уже показала евроструктурам, что может эффективно противостоять европейским глобалистам, выстояв под их давлением в самые тяжелые времена 2022–2023 гг. Таким образом, заключает Скориков, Европа больше не является монолитом, который скрепляет глобалистская идеология, – правые, евроскептические и суверенистские силы постепенно отвоевывают свои позиции.