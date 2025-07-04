Орбан: большинство европейцев выступили бы против Украины в ЕС

Премьер также отметил, что любые решения о расширении Евросоюза принимаются только на основе единогласия всех стран-членов. По его словам, Будапешт будет использовать свое право вето, чтобы заблокировать вступление Украины: «Украина не станет членом ЕС. Венгрия это остановила, и обойти нас не получится», – подчеркнул Орбан.