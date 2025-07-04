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Орбан: большинство европейцев выступили бы против Украины в ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство граждан стран Евросоюза выступили бы против вступления Украины в союз, если бы вопрос выносился на общенародное голосование.

«Если мы примем Украину, мы примем войну. Присоединение Украины разрушит нашу экономику», – отметил Орбан (цитата по ТАСС).

Он напомнил о результатах национального референдума, на котором 95% венгерских граждан, участвовавших в голосовании (более 2 млн человек), высказались против членства Украины в Евросоюзе. Орбан пообещал отстаивать волю своих избирателей в диалоге с европейскими институтами. «Венгры не поддерживают вступление Украины в ЕС», – заявил он.

Премьер также отметил, что любые решения о расширении Евросоюза принимаются только на основе единогласия всех стран-членов. По его словам, Будапешт будет использовать свое право вето, чтобы заблокировать вступление Украины: «Украина не станет членом ЕС. Венгрия это остановила, и обойти нас не получится», – подчеркнул Орбан.

1 июля официальный спикер Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье заявил, что ЕК приняла к сведению результаты референдума в Венгрии, на котором большинство населения выступило против членства Украины в Евросоюзе.

«Проведение подобных всенародных консультаций – это национальное право каждой страны, и теперь Будапешт должен решить, как он будет действовать дальше», – отметил представитель Еврокомиссии. Мерсье подчеркнул, что позиция Брюсселя по вопросу украинского членства в ЕС остается неизменной.

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