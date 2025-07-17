Подростки в Великобритании получат право голоса на выборах
Правительство Великобритании приняло решение допустить к участию в парламентских выборах граждан в возрасте 16 и 17 лет, за счет чего проголосовать смогут еще 9,5 млн человек, сообщает Sky News.
Как заявила вице-премьер Великобритании Анджела Рэйнер, правительство активно работает над устранением препятствий для реализации избирательных прав. По ее словам, данная мера расширит участие граждан в демократических процедурах страны.
Рэйнер отметила, что данная инициатива реализует предвыборное обязательство лейбористов о расширении избирательных прав для молодежи. Законопроект планируется представить в парламент в ближайшее время.
По данным Sky News, предыдущее снижение возрастного ценза в Великобритании произошло более полувека назад – в 1969 г. (с 21 до 18 лет). Сейчас 16–17-летние уже голосуют на местных выборах в Шотландии и Уэльсе, и после принятия реформы это право распространится на Англию и Северную Ирландию.