Подростки в Великобритании получат право голоса на выборах

По данным Sky News, предыдущее снижение возрастного ценза в Великобритании произошло более полувека назад – в 1969 г. (с 21 до 18 лет). Сейчас 16–17-летние уже голосуют на местных выборах в Шотландии и Уэльсе, и после принятия реформы это право распространится на Англию и Северную Ирландию.