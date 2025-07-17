WSJ: баллистические ракеты РФ ускользают от украинских радаров
В последние месяцы российские баллистические ракеты обходят радары Украины, чем усложняют работу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые Киеву поставляют США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинского чиновника.
По его словам, это связано с тем, что Россия начала использовать в конфликте с Украиной более маневренные баллистические ракеты, хотя с предыдущими вариантами системы Patriot справлялись лучше. Как пишет газета, теперь европейские страны намерены поставить Киеву свои ЗРК Samp/T, которые, по данным издания, способны превзойти американские комплексы.
Уточняется, что радары Samp/T могут следить за окружающим их воздушным пространством на 360 градусов (и более 350 км вдаль) и запускать ракеты в любом направлении. Это делает их менее уязвимыми.
14 июля президент США Дональд Трамп объявил, что между США, НАТО и Украиной заключена сделка, согласно которой страны – члены альянса будут закупать американское оружие и отправлять его Киеву. В частности, американский лидер анонсировал отправку 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Однако не все страны будут платить за оружие: Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались от этой инициативы, писало издание Politico.