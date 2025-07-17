WSJ: баллистические ракеты РФ ускользают от украинских радаров

По его словам, это связано с тем, что Россия начала использовать в конфликте с Украиной более маневренные баллистические ракеты, хотя с предыдущими вариантами системы Patriot справлялись лучше. Как пишет газета, теперь европейские страны намерены поставить Киеву свои ЗРК Samp/T, которые, по данным издания, способны превзойти американские комплексы.