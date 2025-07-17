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Путин: зерно в рамках Черноморской инициативы поставлялось в Европу

Ведомости

Зерно в рамках Черноморской инициативы 2022 г. должно было поставляться в развивающиеся страны, но фактически отправлялось в Европу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.

Гурьев напомнил, как развивалась Черноморская инициатива, в рамках которой зерно должно было поставляться в страны Глобального Юга.

«А поехало в Европу», – заметил Путин.

Черноморская зерновая инициатива действовала с июля 2022 г. по июль 2023 г. и позволяла Украине осуществлять экспорт зерна при посредничестве ООН и Турции. Россия предупреждала ООН, что не станет продлевать сделку. Путин заявлял, что западные страны не выполняли свои обязательства перед Москвой. По его словам, большую часть зерна с Украины получили страны с высоким уровнем дохода, хотя целью сделки было обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.

Вопрос Черноморской инициативы затрагивался на переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде в марте 2025 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что инициатива включает много нюансов и деталей. Она выполнялась в части, которая касалась Украины, и так и не была исполнена в части, которая затрагивала Россию, напомнил представитель Кремля.

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