Путин: зерно в рамках Черноморской инициативы поставлялось в Европу

Черноморская зерновая инициатива действовала с июля 2022 г. по июль 2023 г. и позволяла Украине осуществлять экспорт зерна при посредничестве ООН и Турции. Россия предупреждала ООН, что не станет продлевать сделку. Путин заявлял, что западные страны не выполняли свои обязательства перед Москвой. По его словам, большую часть зерна с Украины получили страны с высоким уровнем дохода, хотя целью сделки было обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.