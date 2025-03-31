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Песков обратил внимание на множество нюансов в вопросе черноморской инициативы

В США считают, что договоренности о прекращении огня в Черном море почти готовы
Ведомости

Черноморская мирная инициатива включает много нюансов и деталей, Кремль не может говорить обнародовать все детали, стоящие на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы без устали будем повторять, что она в свое время выполнялась в той части, которая касалась Украины, и так и не была исполнена в той части, которая касалась России. Поэтому сейчас, безусловно, на эти все детали обращается должное внимание при осуществлении наших контактов», – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, по данному вопросу еще предстоит определенная работа.

«Вместе с тем, наверное, мы, конечно же, не можем в полных деталях говорить о той палитре вопросов, которые стоят на повестке дня в контексте черноморской инициативы», – добавил пресс-секретарь президента РФ.

28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что договоренности о прекращении огня в Черном море практически готовы. По его словам, Вашингтон оптимистично оценивает ход переговоров по урегулированию украинского конфликта. Вэнс указал на тот факт, что президент США Дональд Трамп считает ситуацию благоприятной, но придерживается позиции «доверяй, но проверяй».

В этот же день Песков говорил, что реализация черноморской инициативы может быть лишь после отмены санкций в отношении Россельхозбанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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