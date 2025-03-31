Песков обратил внимание на множество нюансов в вопросе черноморской инициативы

«Мы без устали будем повторять, что она в свое время выполнялась в той части, которая касалась Украины, и так и не была исполнена в той части, которая касалась России. Поэтому сейчас, безусловно, на эти все детали обращается должное внимание при осуществлении наших контактов», – сказал Песков.