Песков обратил внимание на множество нюансов в вопросе черноморской инициативы

Песков обратил внимание на множество нюансов в вопросе черноморской инициативыВ США считают, что договоренности о прекращении огня в Черном море почти готовы
Черноморская мирная инициатива включает много нюансов и деталей, Кремль не может говорить обнародовать все детали, стоящие на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы без устали будем повторять, что она в свое время выполнялась в той части, которая касалась Украины, и так и не была исполнена в той части, которая касалась России. Поэтому сейчас, безусловно, на эти все детали обращается должное внимание при осуществлении наших контактов», – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, по данному вопросу еще предстоит определенная работа.
«Вместе с тем, наверное, мы, конечно же, не можем в полных деталях говорить о той палитре вопросов, которые стоят на повестке дня в контексте черноморской инициативы», – добавил пресс-секретарь президента РФ.
28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что договоренности о прекращении огня в Черном море практически готовы. По его словам, Вашингтон оптимистично оценивает ход переговоров по урегулированию украинского конфликта. Вэнс указал на тот факт, что президент США Дональд Трамп считает ситуацию благоприятной, но придерживается позиции «доверяй, но проверяй».
В этот же день Песков говорил, что реализация черноморской инициативы может быть лишь после отмены санкций в отношении Россельхозбанка.