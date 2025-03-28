Вэнс: соглашение о прекращении огня в Черном море практически готово

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта состоялись переговоры между представителями России и США. Они длились около 12 часов. На повестке дня был вопрос черноморской инициативы. 25 марта официальные представители России и США опубликовали заявления, в которых были изложены позиции сторон по поводу возобновления «зерновой сделки» и прекращения атак на объекты энергетической инфраструктуры России и Украины.