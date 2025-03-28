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Вэнс: соглашение о прекращении огня в Черном море практически готово

Ведомости

Договоренности о прекращении огня в Черном море практически готовы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам визита в Гренландию.

«У нас есть прекращение огня в Черном море в отношении торговых судов, которое практически готово. И когда мы доберемся до этой точки, то будем работать над следующим этапом прекращения огня», – сообщил он (цитата по ТАСС).

Вэнс также отметил, что Вашингтон с оптимизмом оценивает ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп считает ситуацию благоприятной, но придерживается позиции «доверяй, но проверяй».

28 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реализация черноморской инициативы возможна только после снятия санкций с Россельхозбанка.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта состоялись переговоры между представителями России и США. Они длились около 12 часов. На повестке дня был вопрос черноморской инициативы. 25 марта официальные представители России и США опубликовали заявления, в которых были изложены позиции сторон по поводу возобновления «зерновой сделки» и прекращения атак на объекты энергетической инфраструктуры России и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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