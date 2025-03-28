Вэнс: соглашение о прекращении огня в Черном море практически готово
Договоренности о прекращении огня в Черном море практически готовы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам визита в Гренландию.
«У нас есть прекращение огня в Черном море в отношении торговых судов, которое практически готово. И когда мы доберемся до этой точки, то будем работать над следующим этапом прекращения огня», – сообщил он (цитата по ТАСС).
Вэнс также отметил, что Вашингтон с оптимизмом оценивает ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп считает ситуацию благоприятной, но придерживается позиции «доверяй, но проверяй».
28 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реализация черноморской инициативы возможна только после снятия санкций с Россельхозбанка.
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта состоялись переговоры между представителями России и США. Они длились около 12 часов. На повестке дня был вопрос черноморской инициативы. 25 марта официальные представители России и США опубликовали заявления, в которых были изложены позиции сторон по поводу возобновления «зерновой сделки» и прекращения атак на объекты энергетической инфраструктуры России и Украины.