МИД Украины: перемирие в Черном море не распространяется на военные корабли РФ

Тихий также отметил, что работа над механизмом контроля прекращения огня в Черном море продолжается, но «ключевая ответственность за выполнение договоренностей лежит на США». Киев ожидает, что договоренности подразумевают прекращение ударов по гражданским судам и портам по всему Черному морю, включая речные порты с выходом к морю.