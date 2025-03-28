Газета
Телеграм
/ Политика

МИД Украины: перемирие в Черном море не распространяется на военные корабли РФ

Ведомости

Прекращение огня в Черном море касается гражданского судоходства и портов, но не распространяется на российские военные корабли, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на представителя МИДа Украины Георгия Тихого.

«Перемещение российских военных кораблей за пределы восточной части Черного моря будет расцениваться как угроза национальной безопасности Украины и нарушение принципа свободного судоходства», – сказал Тихий.

По его словам, в этом случае Украина «будет иметь полное право на самозащиту».

Тихий также отметил, что работа над механизмом контроля прекращения огня в Черном море продолжается, но «ключевая ответственность за выполнение договоренностей лежит на США». Киев ожидает, что договоренности подразумевают прекращение ударов по гражданским судам и портам по всему Черному морю, включая речные порты с выходом к морю.

24 марта делегации РФ и США провели переговоры в саудовском Эр-Рияде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что на повестке дня стоит вопрос черноморской инициативы – первоочередно, безопасность судоходства. 25 марта Кремль и Белый дом опубликовали заявления, в которых описали подходы к возобновлению «зерновой сделки» в Черном море, действовавшей в 2022–2023 гг., и прекращению ударов по ТЭКу России и Украины.

27 марта госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что среди условий Москвы для установления моратория на удары в Черном море указана отмена санкций Евросоюза.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных