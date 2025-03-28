МИД Украины: перемирие в Черном море не распространяется на военные корабли РФ
Прекращение огня в Черном море касается гражданского судоходства и портов, но не распространяется на российские военные корабли, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на представителя МИДа Украины Георгия Тихого.
«Перемещение российских военных кораблей за пределы восточной части Черного моря будет расцениваться как угроза национальной безопасности Украины и нарушение принципа свободного судоходства», – сказал Тихий.
По его словам, в этом случае Украина «будет иметь полное право на самозащиту».
Тихий также отметил, что работа над механизмом контроля прекращения огня в Черном море продолжается, но «ключевая ответственность за выполнение договоренностей лежит на США». Киев ожидает, что договоренности подразумевают прекращение ударов по гражданским судам и портам по всему Черному морю, включая речные порты с выходом к морю.
24 марта делегации РФ и США провели переговоры в саудовском Эр-Рияде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что на повестке дня стоит вопрос черноморской инициативы – первоочередно, безопасность судоходства. 25 марта Кремль и Белый дом опубликовали заявления, в которых описали подходы к возобновлению «зерновой сделки» в Черном море, действовавшей в 2022–2023 гг., и прекращению ударов по ТЭКу России и Украины.
27 марта госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что среди условий Москвы для установления моратория на удары в Черном море указана отмена санкций Евросоюза.