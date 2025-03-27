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Рубио: условия РФ по запрету на удары в Черном море касаются санкций ЕС

Ведомости

В списке условий Москвы для установления моратория на удары в Черном море числится отмена санкций Евросоюза, сообщил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции.

«Некоторые из этих условий касаются санкций, которые введены не нами, а Европейским союзом. Поэтому мы будем собирать информацию, и когда наша команда вернется, мы сядем, проанализируем предложения, услышим впечатления от переговоров, чтобы более полно понять позицию России и их требования в обмен на перемирие», – сказал Рубио.

По его словам, результаты будут представлены президенту США Дональду Трампу, который «в конечном итоге примет решение о следующих шагах».

24 марта делегации России и США провели переговоры в Эр-Рияде, они длились свыше 12 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что на повестке дня в Эр-Рияде стоит вопрос черноморской инициативы, по его словам, в первую очередь речь идет о безопасности судоходства. 25 марта Кремль и Белый дом опубликовали заявления, в которых описали подходы к возобновлению «зерновой сделки» в Черном море, действовавшей в 2022–2023 гг., и прекращению ударов по ТЭКу России и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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