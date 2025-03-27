Рубио: условия РФ по запрету на удары в Черном море касаются санкций ЕС
В списке условий Москвы для установления моратория на удары в Черном море числится отмена санкций Евросоюза, сообщил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции.
«Некоторые из этих условий касаются санкций, которые введены не нами, а Европейским союзом. Поэтому мы будем собирать информацию, и когда наша команда вернется, мы сядем, проанализируем предложения, услышим впечатления от переговоров, чтобы более полно понять позицию России и их требования в обмен на перемирие», – сказал Рубио.
По его словам, результаты будут представлены президенту США Дональду Трампу, который «в конечном итоге примет решение о следующих шагах».
24 марта делегации России и США провели переговоры в Эр-Рияде, они длились свыше 12 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что на повестке дня в Эр-Рияде стоит вопрос черноморской инициативы, по его словам, в первую очередь речь идет о безопасности судоходства. 25 марта Кремль и Белый дом опубликовали заявления, в которых описали подходы к возобновлению «зерновой сделки» в Черном море, действовавшей в 2022–2023 гг., и прекращению ударов по ТЭКу России и Украины.