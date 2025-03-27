Рубио: условия РФ по запрету на удары в Черном море касаются санкций ЕС

«Некоторые из этих условий касаются санкций, которые введены не нами, а Европейским союзом. Поэтому мы будем собирать информацию, и когда наша команда вернется, мы сядем, проанализируем предложения, услышим впечатления от переговоров, чтобы более полно понять позицию России и их требования в обмен на перемирие», – сказал Рубио.