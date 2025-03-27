Новый посол РФ в США заявил об «окне возможностей» в двусторонних отношениях

Дарчиев занимал различные должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом с 1992 г. В 2003 г. он был назначен замдиректора департамента Северной Америки МИД России, а в 2005 г. – советником-посланником посольства РФ в США. С 2010 по 2014 г. возглавлял департамент Северной Америки, а в октябре 2014 г. стал послом РФ в Канаде, где проработал до января 2021 г. После этого Дарчиев вернулся на должность директора департамента Северной Америки. В 2016 г. ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.