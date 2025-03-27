Новый посол РФ в США заявил об «окне возможностей» в двусторонних отношениях

Новый посол РФ в США заявил об «окне возможностей» в двусторонних отношениях26 марта Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон
Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил о наличии перспектив для сотрудничества в двусторонних отношениях. Об этом он сказал журналистам по прибытии в Вашингтон.
«Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное "окно возможностей"», – сказал российский посол.
Дарчиев подчеркнул, что президенты двух стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, «фактически разорванные» командой предыдущего президента Джо Байдена, а также нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США.
«Соответствующая работа по всем направлениям уже идет, есть нацеленность с обеих сторон на результат, но расчистка "токсичного наследия", включая санкционные завалы, требует еще больших усилий», – отметил дипломат.
Дарчиев уточнил, что речь идет не только о смягчении визового режима для сотрудников дипломатических миссий и граждан и упрощении передвижения дипломатов по стране пребывания в рамках их работы, но и о более сложных вопросах. Среди них – возврат России шести изъятых объектов недвижимости, принадлежащих Российской Федерации, а также восстановление прямого авиасообщения с Россией, которое было прервано по инициативе Вашингтона.
«Всем этим имею в виду предметно заняться. Практическая работа взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать, руководствуясь принципом строгой взаимности», – сказал он.
26 марта Дарчиев прибыл в США. Правительственный самолет РФ приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке днем перед тем, как направиться Вашингтон. 27 марта посол вручит копии верительных грамот в госдепартаменте. Высокопоставленный сотрудник Бюро по европейским и евразийским делам Луис Боно будет присутствовать на церемонии, которая пройдет в 21:15 мск.
Церемония состоится в 14:15 по времени Восточного побережья США (21:15 мск).
6 марта указом президента РФ Владимира Путина Дарчиев был назначен российским послом в США. 28 февраля во время консультаций между делегациями России и США в Стамбуле Вашингтон передал Москве агреман на назначение его послом в Соединенных Штатах.
Дарчиев занимал различные должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом с 1992 г. В 2003 г. он был назначен замдиректора департамента Северной Америки МИД России, а в 2005 г. – советником-посланником посольства РФ в США. С 2010 по 2014 г. возглавлял департамент Северной Америки, а в октябре 2014 г. стал послом РФ в Канаде, где проработал до января 2021 г. После этого Дарчиев вернулся на должность директора департамента Северной Америки. В 2016 г. ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Предыдущим послом России в Штатах был Анатолий Антонов, который завершил свою миссию и вернулся в Москву в октябре 2024 г.