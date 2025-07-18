Путин изменил порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

17 июня 2023 г. начал действовать закон, согласно которому граждане России с украинским паспортом смогут выйти из гражданства Украины, подав соответствующее заявление. С момента подачи заявления человек будет считаться не имеющим украинского гражданства и обязывается воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта. В конце июня того же года Территориальные органы МВД России приступили к приему заявлений россиян о нежелании состоять в гражданстве Украины.