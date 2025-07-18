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Путин изменил порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

Ведомости

Президент России Владимир Путин внес изменения в порядок взаимодействия госорганов при проверке выявления ложного отказа граждан РФ от украинского гражданства. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Речь о выявлении факта несоблюдения гражданами России, считающимися не имеющими гражданства Украины, «обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей», предусмотренных для украинских граждан.

17 июня 2023 г. начал действовать закон, согласно которому граждане России с украинским паспортом смогут выйти из гражданства Украины, подав соответствующее заявление. С момента подачи заявления человек будет считаться не имеющим украинского гражданства и обязывается воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта. В конце июня того же года Территориальные органы МВД России приступили к приему заявлений россиян о нежелании состоять в гражданстве Украины.

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