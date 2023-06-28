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Политика

МВД начало принимать заявления россиян о выходе из гражданства Украины

Ведомости

Территориальные органы МВД России приступили к приему заявлений россиян о нежелании состоять в гражданстве Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С заявлением можно обратиться в любой территорий орган МВД или подать его на «Госуслугах».

17 июня вступил в силу закон, согласно которому граждане России с украинским паспортом смогут выйти из гражданства Украины, подав соответствующее заявление. С момента подачи заявления он будет считаться не имеющим украинского гражданства и обязывается воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта.

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Граждане в возрасте 14 лет и старше могут самостоятельно обратиться с заявлением. В случае детей такое заявление могут подать родители или законные представители.

В МВД отмечают, что такой механизм позволит в полной мере реализовать права россиян, например, когда двойное гражданство не позволяет быть избранным в органы госвласти и местного самоуправления, а также трудоустроиться в госструктуры и получить допуск к гостайне.

Закон был принят депутатами Госдумы 14 марта. По оценкам авторов проекта, в связи с присоединением к РФ новых регионов число россиян, имеющих гражданство Украины, значительно выросло. В силу же «складывающейся политической ситуации» они лишены возможности выйти из украинского гражданства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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