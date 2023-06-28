МВД начало принимать заявления россиян о выходе из гражданства Украины
Территориальные органы МВД России приступили к приему заявлений россиян о нежелании состоять в гражданстве Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
С заявлением можно обратиться в любой территорий орган МВД или подать его на «Госуслугах».
17 июня вступил в силу закон, согласно которому граждане России с украинским паспортом смогут выйти из гражданства Украины, подав соответствующее заявление. С момента подачи заявления он будет считаться не имеющим украинского гражданства и обязывается воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта.
Граждане в возрасте 14 лет и старше могут самостоятельно обратиться с заявлением. В случае детей такое заявление могут подать родители или законные представители.
В МВД отмечают, что такой механизм позволит в полной мере реализовать права россиян, например, когда двойное гражданство не позволяет быть избранным в органы госвласти и местного самоуправления, а также трудоустроиться в госструктуры и получить допуск к гостайне.
Закон был принят депутатами Госдумы 14 марта. По оценкам авторов проекта, в связи с присоединением к РФ новых регионов число россиян, имеющих гражданство Украины, значительно выросло. В силу же «складывающейся политической ситуации» они лишены возможности выйти из украинского гражданства.