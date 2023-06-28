МВД начало принимать заявления россиян о выходе из гражданства Украины

17 июня вступил в силу закон, согласно которому граждане России с украинским паспортом смогут выйти из гражданства Украины, подав соответствующее заявление. С момента подачи заявления он будет считаться не имеющим украинского гражданства и обязывается воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта.