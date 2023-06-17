Вступил в силу закон о принятии заявлений о выходе из гражданства Украины
Граждане России с украинским паспортом смогут выйти из гражданства Украины, подав соответствующее заявление в МВД. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта закон вступил в силу сегодня, 17 июня.
Для отказа от украинского паспорта гражданину будет достаточно подать заявление в МВД через портал «Госуслуги». С момента подачи заявления он будет считаться не имеющим украинского гражданства. Согласно закону, с момента подачи такой гражданин обязывается воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в частности от получения и использования украинского паспорта.
Закон был принят депутатами Госдумы 14 марта. Документ внесли председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, его заместитель Артем Туров, а также председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
По оценкам авторов проекта, в связи с присоединением к РФ новых регионов число россиян, имеющих гражданство Украины, значительно выросло. В силу же «складывающейся политической ситуации» они лишены возможности выйти из украинского гражданства. При этом наличие украинского паспорта препятствует замещению государственных, муниципальных и иных должностей, а также работе в некоторых сферах экономики.