Вступил в силу закон о принятии заявлений о выходе из гражданства Украины

Для отказа от украинского паспорта гражданину будет достаточно подать заявление в МВД через портал «Госуслуги». С момента подачи заявления он будет считаться не имеющим украинского гражданства. Согласно закону, с момента подачи такой гражданин обязывается воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в частности от получения и использования украинского паспорта.