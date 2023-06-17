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Общество

Вступил в силу закон о принятии заявлений о выходе из гражданства Украины

Ведомости

Граждане России с украинским паспортом смогут выйти из гражданства Украины, подав соответствующее заявление в МВД. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта закон вступил в силу сегодня, 17 июня.

Для отказа от украинского паспорта гражданину будет достаточно подать заявление в МВД через портал «Госуслуги». С момента подачи заявления он будет считаться не имеющим украинского гражданства. Согласно закону, с момента подачи такой гражданин обязывается воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в частности от получения и использования украинского паспорта.

Закон был принят депутатами Госдумы 14 марта. Документ внесли председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, его заместитель Артем Туров, а также председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

По оценкам авторов проекта, в связи с присоединением к РФ новых регионов число россиян, имеющих гражданство Украины, значительно выросло. В силу же «складывающейся политической ситуации» они лишены возможности выйти из украинского гражданства. При этом наличие украинского паспорта препятствует замещению государственных, муниципальных и иных должностей, а также работе в некоторых сферах экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных