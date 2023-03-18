Путин подписал закон об упрощении отказа от гражданства Украины

В случае же нарушения этого обязательства МВД России направляет заключение об этом в ФСБ и самому гражданину. Заявление от отказе от украинского паспорта аннулируется, а сам гражданин вновь считает имеющим гражданство Украины. При этом повторно обратиться с заявлением о выходе из украинского гражданства в этом случае можно будет лишь через десять лет.