Путин подписал закон об упрощении отказа от гражданства Украины
Президент РФ Владимир Путин в субботу подписал закон, который упрощает для граждан России выход из гражданства Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Граждане РФ, одновременно являющиеся гражданами Украины, направившие в полномочный орган Украины обращение о выходе из гражданства Украины и не получившие ответа, считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», – говорится в тексте закона.
Депутаты Госдумы 14 марта приняли во втором и третьем чтениях законопроект о создании правового механизма, при котором имеющий украинский паспорт гражданин РФ не будет считаться имеющим украинское гражданство с момента подачи заявления в МВД России.
Документ внесли председатель думского комитета делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, его заместитель Артем Туров, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
Авторы инициативы в пояснительной записке к документу отметили, что в связи с присоединением к РФ новых регионов число россиян, имеющих гражданство Украины, значительно выросло. В силу же «складывающейся политической ситуации» они лишены возможности выйти из украинского гражданства. При этом наличие украинского паспорта препятствует замещению государственных, муниципальных и иных должностей, а также работе в некоторых сферах экономики.
В соответствии с принятым законом гражданину РФ для отказа от украинского паспорта достаточно будет подать соответствующее заявление в МВД через портал госуслуг. С момента подачи заявления он будет считаться не имеющим украинского гражданства. В законе подчеркивается, что с момента подачи такой гражданин обязывается воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в частности, от получения и использования украинского паспорта.
В случае же нарушения этого обязательства МВД России направляет заключение об этом в ФСБ и самому гражданину. Заявление от отказе от украинского паспорта аннулируется, а сам гражданин вновь считает имеющим гражданство Украины. При этом повторно обратиться с заявлением о выходе из украинского гражданства в этом случае можно будет лишь через десять лет.