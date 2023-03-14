Газета
Общество

Дума приняла закон об упрощении отказа от гражданства Украины

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о создании правового механизма, при котором имеющий украинский паспорт гражданин РФ не будет считаться имеющим украинское гражданство с момента подачи заявления в МВД России. Об этом сообщила пресс-служба ГД.

Документ внесли председатель думского комитета делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, его заместитель Артем Туров, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Авторы инициативы в пояснительной записке к документу отметили, что в связи с присоединением к РФ новых регионов число россиян, имеющих гражданство Украины, значительно выросло. В силу же «складывающейся политической ситуации» они лишены возможности выйти из украинского гражданства. При этом наличие украинского паспорта препятствует замещению государственных, муниципальных и иных должностей, а также работе в некоторых сферах экономики.

В соответствии с принятым законом гражданину РФ для отказа от украинского паспорта достаточно будет подать соответствующее заявление в МВД через портал госуслуг. С момента подачи заявления он будет считаться не имеющим украинского гражданства.

В законе подчеркивается, что с момента подачи такой гражданин обязывается воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в частности, от получения и использования украинского паспорта.

В случае же нарушения этого обязательства МВД России направляет заключение об этом в ФСБ и самому гражданину. Заявление от отказе от украинского паспорта аннулируется, а сам гражданин вновь считает имеющим гражданство Украины. При этом повторно обратиться с заявлением о выходе из украинского гражданства в этом случае можно будет лишь через десять лет.

Ранее по теме: Сальдо сообщил, что в Херсонской области выдано около 80 000 российских паспортов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных