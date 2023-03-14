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Сальдо сообщил, что в Херсонской области выдано около 80 000 российских паспортов

Ведомости

Почти 80 000 человек в Херсонской области получили российские паспорта. Об этом в разговоре с ТАСС заявил врио губернатора Владимир Сальдо. 

«На сегодняшний день выдано около 80 000, задача стоит до 1 сентября выдать более 150 000 паспортов. Заявления и документы, подающиеся для получения паспортов, превышают пока технические возможности центров оформления», – сказал он.

По словам Сальдо, в центрах получения паспортов число работников увеличивается. При этом в регион привлекаются сотрудники МВД из других субъектов России, поскольку местных не хватает.

В конце ноября в администрации Херсонской области сообщили, что срок изготовления российских паспортов для жителей регионов сократился с 3 месяцев до 10 дней. 

30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав России.

Сейчас в регионах идет переходный период. В МИД РФ сообщали, что у жителей новых российских регионов был месяц, чтобы решить вопрос о принятии гражданства. В ведомстве подчеркнули, что выдача паспортов будет проходить в ускоренном режиме.

Ранее по теме: После принятия ДНР в состав России процесс паспортизации ускорился в три раза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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