Сальдо сообщил, что в Херсонской области выдано около 80 000 российских паспортов
Почти 80 000 человек в Херсонской области получили российские паспорта. Об этом в разговоре с ТАСС заявил врио губернатора Владимир Сальдо.
«На сегодняшний день выдано около 80 000, задача стоит до 1 сентября выдать более 150 000 паспортов. Заявления и документы, подающиеся для получения паспортов, превышают пока технические возможности центров оформления», – сказал он.
По словам Сальдо, в центрах получения паспортов число работников увеличивается. При этом в регион привлекаются сотрудники МВД из других субъектов России, поскольку местных не хватает.
В конце ноября в администрации Херсонской области сообщили, что срок изготовления российских паспортов для жителей регионов сократился с 3 месяцев до 10 дней.
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав России.
Сейчас в регионах идет переходный период. В МИД РФ сообщали, что у жителей новых российских регионов был месяц, чтобы решить вопрос о принятии гражданства. В ведомстве подчеркнули, что выдача паспортов будет проходить в ускоренном режиме.