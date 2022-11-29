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В Херсонской области сократили срок выдачи российских паспортов до 10 дней

Ведомости

Срок изготовления российских паспортов для жителей Херсонской области сократился с 3 месяцев до 10 дней, сообщили в Telegram-канале администрации региона. 

«Процесс получения российских паспортов для херсонцев ускоряется. <...> Это связано с новым порядком организации оформления по основному ФКЗ № 8, согласно которому срок изготовления паспортов составляет 10 календарных дней», — сказано в сообщении.

Уточняется, что, по данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД Херсонской области, за последнюю неделю в регион поступило свыше 7000 готовых паспортов из Крыма. 

При этом раньше срок оформления паспорта занимал около трех месяцев, у ведомства была возможность продлить этот срок еще на три месяца в случае, если требовались дополнительные проверочные мероприятия. В нынешний сокращенный срок заложена и межрегиональная логистика, подчеркнули в ведомстве. 

30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав России.

В настоящее время в регионах идет переходный период. В МИД РФ сообщали, что у жителей новых российских регионов был месяц, чтобы решить вопрос о принятии гражданства. В ведомстве подчеркнули, что выдача паспортов будет проходить в ускоренном режиме. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных