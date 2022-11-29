В Херсонской области сократили срок выдачи российских паспортов до 10 дней

При этом раньше срок оформления паспорта занимал около трех месяцев, у ведомства была возможность продлить этот срок еще на три месяца в случае, если требовались дополнительные проверочные мероприятия. В нынешний сокращенный срок заложена и межрегиональная логистика, подчеркнули в ведомстве.