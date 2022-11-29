В Херсонской области сократили срок выдачи российских паспортов до 10 дней
Срок изготовления российских паспортов для жителей Херсонской области сократился с 3 месяцев до 10 дней, сообщили в Telegram-канале администрации региона.
«Процесс получения российских паспортов для херсонцев ускоряется. <...> Это связано с новым порядком организации оформления по основному ФКЗ № 8, согласно которому срок изготовления паспортов составляет 10 календарных дней», — сказано в сообщении.
Уточняется, что, по данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД Херсонской области, за последнюю неделю в регион поступило свыше 7000 готовых паспортов из Крыма.
При этом раньше срок оформления паспорта занимал около трех месяцев, у ведомства была возможность продлить этот срок еще на три месяца в случае, если требовались дополнительные проверочные мероприятия. В нынешний сокращенный срок заложена и межрегиональная логистика, подчеркнули в ведомстве.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав России.
В настоящее время в регионах идет переходный период. В МИД РФ сообщали, что у жителей новых российских регионов был месяц, чтобы решить вопрос о принятии гражданства. В ведомстве подчеркнули, что выдача паспортов будет проходить в ускоренном режиме.
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