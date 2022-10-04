МИД: у жителей новых регионов есть месяц, чтобы определиться с гражданством

Ранее сегодня комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Также 4 октября состоится заседание Совфеда, на котором рассмотрят эти законы, а также ратифицируют договоры об образовании в стране новых субъектов.