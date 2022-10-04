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МИД: у жителей новых регионов есть месяц, чтобы определиться с гражданством

Ведомости

Жители новых регионов, которые вошли в состав России, находящиеся за границей, должны в течение месяца решить, будут ли они принимать российское гражданство. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — пояснил Иванов.

Дипломат также отметил, что выдача паспортов будет идти в ускоренном темпе. При этом, по его словам, у многих жителей присоединенных территорий уже есть российские документы. «Работа будет активизирована», — подытожил Иванов. 

Ранее сегодня комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Также 4 октября состоится заседание Совфеда, на котором рассмотрят эти законы, а также ратифицируют договоры об образовании в стране новых субъектов.

Из документов следует, что жители присоединенных территорий признаются гражданами России. Отказаться от российского гражданства они могут в течение месяца.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».

2 октября Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России четырех субъектов. На следующий день Госдума единогласно приняла четыре федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Кроме того, парламентарии ратифицировали соответствующие договоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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