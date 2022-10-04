В Совете Федерации поддержали законы о принятии новых регионов в состав России
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Палате рекомендовано их одобрить, передает ТАСС.
Как следует из документов, жители присоединенных территорий признаются гражданами России. Отказаться от российского гражданства они могут в течение месяца. Новые регионы образуют в составе России две республики и две области, государственным языком будет русский.
Также сегодня в Совете Федерации состоится 530-е заседание, на котором рассмотрят конституционные законы о принятии регионов в состав России. Также сенаторы ратифицируют договоры об образовании в стране новых субъектов.
Накануне Госдума единогласно приняла четыре федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Кроме того, парламентарии ратифицировали соответствующие договоры.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Позже Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России четырех субъектов.
Ранее сегодня МИД КНДР поддержал референдумы, прошедшие с 23 по 27 сентября в Донбассе, Херсонщине и Запорожье, а также решение российских властей принять регионы в состав РФ. В ведомстве отметили, что голосование в регионах было проведено в соответствии с Уставом ООН. «Большинство избирателей поддержало вхождение в состав России», — подчеркнули в МИДе.
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