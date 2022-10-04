В Совете Федерации поддержали законы о принятии новых регионов в состав России

Ранее сегодня МИД КНДР поддержал референдумы, прошедшие с 23 по 27 сентября в Донбассе, Херсонщине и Запорожье, а также решение российских властей принять регионы в состав РФ. В ведомстве отметили, что голосование в регионах было проведено в соответствии с Уставом ООН. «Большинство избирателей поддержало вхождение в состав России», — подчеркнули в МИДе.