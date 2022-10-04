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В Совете Федерации поддержали законы о принятии новых регионов в состав России

Ведомости

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Палате рекомендовано их одобрить, передает ТАСС.

Как следует из документов, жители присоединенных территорий признаются гражданами России. Отказаться от российского гражданства они могут в течение месяца. Новые регионы образуют в составе России две республики и две области, государственным языком будет русский.

Также сегодня в Совете Федерации состоится 530-е заседание, на котором рассмотрят конституционные законы о принятии регионов в состав России. Также сенаторы ратифицируют договоры об образовании в стране новых субъектов.

Накануне Госдума единогласно приняла четыре федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Кроме того, парламентарии ратифицировали соответствующие договоры.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Позже Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России четырех субъектов.

Ранее сегодня МИД КНДР поддержал референдумы, прошедшие с 23 по 27 сентября в Донбассе, Херсонщине и Запорожье, а также решение российских властей принять регионы в состав РФ. В ведомстве отметили, что голосование в регионах было проведено в соответствии с Уставом ООН. «Большинство избирателей поддержало вхождение в состав России», — подчеркнули в МИДе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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