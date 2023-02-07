После принятия ДНР в состав России процесс паспортизации ускорился в три раза

Оформление российских паспортов в ДНР сейчас ведут 34 пункта миграционной службы (в МФЦ сейчас можно заменить только старый паспорт «по возрасту») – их количество радикально увеличилось с 20 октября. С июля 2022 г., т. е. уже после признания РФ независимости ДНР и начала специальной военной операции, в республике открылось всего два пункта выдачи российских паспортов. После принятия республики в состав РФ начали работать пять таких пунктов: два – в Донецке, по одному – в Харцызске, Енакиеве и поселке Мангуш.