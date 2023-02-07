После принятия ДНР в состав России процесс паспортизации ускорился в три раза

После принятия ДНР в состав России процесс паспортизации ускорился в три разаЗа этот период российские документы получило 103 000 человек, а с 2019 г. – 550 000 жителей региона
Более 550 000 жителей ДНР получили российские паспорта с весны 2019 г., когда для Донбасса введен упрощенный порядок вступления в гражданство РФ, а 103 000 из них – после вступления республики в состав России (30 сентября 2022 г.), сообщили «Ведомостям» в миграционной службе МВД ДНР.
Очереди за паспортами
Оформление российских паспортов в ДНР сейчас ведут 34 пункта миграционной службы (в МФЦ сейчас можно заменить только старый паспорт «по возрасту») – их количество радикально увеличилось с 20 октября. С июля 2022 г., т. е. уже после признания РФ независимости ДНР и начала специальной военной операции, в республике открылось всего два пункта выдачи российских паспортов. После принятия республики в состав РФ начали работать пять таких пунктов: два – в Донецке, по одному – в Харцызске, Енакиеве и поселке Мангуш.
Алгоритм по получению паспортов сейчас работает следующий: сначала заявитель готовит все необходимые документы, специалисты проверяют их и выдают талон на очередь. При подаче документов на гражданство проводится фотографирование и дактилоскопия. Паспорт выдается в течение 10 дней после приема документов в миграционке. Очередь по талонам организована не только для удобства посетителей, но и в целях безопасности: в условиях участившихся обстрелов это позволяет избежать массового скопления людей, которое вероятно при живой очереди.
Для тех, у кого отсутствуют подтверждающие личность документы, с 25 января 2023 г. запущена специальная процедура установления личности. Люди могут обратиться в любое отделение миграционной службы с оригиналами или копиями документов, содержащих персональные данные. Например, это могут быть военный билет, диплом, водительское удостоверение или свидетельство о браке.
Как упрощалась выдача паспортов
Упрощенный порядок получения российского паспорта для жителей ДНР (и ЛНР) стал возможен после соответствующего указа президента от 24 апреля 2019 г. Согласно документу, срок рассмотрения заявлений на гражданство РФ не должен был превышать трех месяцев. Жителям Донбасса нужно было предварительно получить к украинским и республиканские паспорта, а уже с ними заявляться на российский.
Тогда в ДНР производился только прием документов (он начался с мая того же года), а выдача готовых паспортов – уже в приграничных районах Ростовской области. Выезды проходили автобусными спецрейсами минтранса ДНР.
С новыми правилами приобретения российского гражданства значительно возрос спрос и на получение столь необходимого паспорта ДНР. За три года с марта 2016 г. до апреля 2019 г. было выдано чуть более 290 000 республиканских паспортов, в последующие три года – почти в 2,3 раза больше (в апреле 2022 г. цифра приблизилась к 1 млн).
В апреле 2020 г. группа депутатов Госдумы предложила освободить заявителей от уплаты госпошлины за получение российского паспорта в 3500 руб. Закон был принят. На тот момент число получивших российские паспорта приблизилось к 100 000.
Уже после признания независимости ДНР и ЛНР президент Владимир Путин подписал указ, предоставивший право упрощенного порядка приобретения гражданства РФ жителям республик. Это произошло в начале мая 2022 г. С этого момента получить российский паспорт стало возможным без предварительного оформления республиканского: в ДНР гражданство РФ к тому моменту было уже у 386 000 человек.
А в декабре 2022 г. указом с трех месяцев до 10 рабочих дней был сокращен срок рассмотрения заявлений о выдаче паспорта от жителей новых регионов. Кроме того, до окончания переходного периода по интеграции в РФ (1 января 2026 г.) им разрешили не предоставлять нотариально заверенные переводы документов, выполненных не на русском языке. Ранее такие переводы с украинского требовались.
Есть еще одна особенность: до вступления ДНР в состав РФ российские паспорта жителям региона выдавались без прописки, ее можно было поставить в случае официального переезда в Россию. Теперь при выдаче паспорта в нем значится местная прописка.
500 000
жителей ДНР и ЛНР получили паспорта РФ к апрелю 2021 г.
В среднем сейчас в месяц выдается порядка 30 000 паспортов, а ранее – около 11 000, следует из подсчетов на основе данных миграционной службы. По данным госстата ДНР, численность населения республики на 1 февраля 2022 г. составляла около 2,2 млн человек. При подсчете с учетом этих данных в ДНР осталось паспортизировать почти 1,87 млн человек. При нынешних темпах паспортизации на это уйдет около пяти лет.
Зачем нужны паспорта
Как уточнили «Ведомостям» в пресс-службе министерства труда и социальной политики ДНР, 14 видов социальных пособий, которые ранее выплачивались и продолжают начисляться в регионе, на данный момент могут оформить граждане, зарегистрированные и проживающие на территории ДНР, с действующим паспортом РФ, ДНР или Украины. С любым паспортом можно оформить и пенсию.
При этом, по данным местного управления Социального фонда, оформить единое пособие или материнский капитал можно уже только с российским паспортом. Он же потребуется и для назначения пособия по безработице, которое ранее в республике не выплачивалось.
Получение российских паспортов существенно расширит для жителей новых регионов перечень социальных гарантий, действующих в РФ, считает доцент Финансового университета при правительстве Александр Немцев. «Действующее российское законодательство предполагает страховой принцип в сфере выплаты пенсий, оказания медицинских услуг, а также выплату основных видов пособий. Граждане других государств не могут активировать львиную часть опций по линии Социального фонда», – сказал «Ведомостям» Немцев.
По его словам, чтобы пользоваться всем перечнем необходимых услуг на новых территориях, они должны получить российский паспорт. Немцев считает, что в новых регионах с учетом опыта интеграции Крыма переход с украинского стандарта социальной поддержки населения на российский случится достаточно быстро.
Российское гражданство потребуется и на грядущих сентябрьских выборах, если не будут введены особые условия для голосования граждан в этих регионах.