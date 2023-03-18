Москалькова предложила давать рожденным за рубежом детям россиян гражданство РФ
В Госдуму поступили поправки в закон «О гражданстве», которыми предлагается давать ребенку гражданство РФ независимо от места его рождения, если у одного из родителей есть российский паспорт. Поправки внесла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.
«Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка: 3. Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)», – говорится в документе.
По данным агентства, поправками также предлагается отменить требование о предоставлении нотариально удостоверенного согласия родителя-иностранца на получение ребенком российского паспорта, если один из родителей уже имеет гражданство РФ или приобретает его.
В пояснении к поправке отмечается, что такое требование об обязательном согласии родителя-иностранца в случае конфликта часто становится «непреодолимым препятствием» для получения ребенком гражданства.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве в конце декабря 2021 г. Законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении ими гражданства России – это граждане бывшего СССР, их дети, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, а также те, кто имеет близких родственников – россиян и имел родственников, постоянно проживавших в Российской империи или СССР. Чтобы исключить практику заключения фиктивных браков между россиянами и иностранными гражданами для получения гражданства России, упрощенное получение гражданства возможно, только если в браке у них есть общий ребенок. Законопроект вводит институт прекращения гражданства России вместо отмены решений по вопросам гражданства. Президент принимает решения о прекращении гражданства детей, которые находятся под опекой или усыновлены иностранными гражданами.
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о гражданстве 5 апреля 2022 г. В ноябре сенаторы внесли в Госдуму поправку о лишении приобретенного российского гражданства за дезертирство, добровольную сдачу в плен и неисполнение приказа.