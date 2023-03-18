Газета
Политика

Москалькова предложила давать рожденным за рубежом детям россиян гражданство РФ

Ведомости

В Госдуму поступили поправки в закон «О гражданстве», которыми предлагается давать ребенку гражданство РФ независимо от места его рождения, если у одного из родителей есть российский паспорт. Поправки внесла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ. 

«Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка: 3. Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)», – говорится в документе.

По данным агентства, поправками также предлагается отменить требование о предоставлении нотариально удостоверенного согласия родителя-иностранца на получение ребенком российского паспорта, если один из родителей уже имеет гражданство РФ или приобретает его.

Ранее по теме: Песков: Кремль не обсуждает лишение маткапитала уезжающих рожать за границу

В пояснении к поправке отмечается, что такое требование об обязательном согласии родителя-иностранца в случае конфликта часто становится «непреодолимым препятствием» для получения ребенком гражданства.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве в конце декабря 2021 г. Законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении ими гражданства России – это граждане бывшего СССР, их дети, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, а также те, кто имеет близких родственников – россиян и имел родственников, постоянно проживавших в Российской империи или СССР. Чтобы исключить практику заключения фиктивных браков между россиянами и иностранными гражданами для получения гражданства России, упрощенное получение гражданства возможно, только если в браке у них есть общий ребенок. Законопроект вводит институт прекращения гражданства России вместо отмены решений по вопросам гражданства. Президент принимает решения о прекращении гражданства детей, которые находятся под опекой или усыновлены иностранными гражданами.

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о гражданстве 5 апреля 2022 г. В ноябре сенаторы внесли в Госдуму поправку о лишении приобретенного российского гражданства за дезертирство, добровольную сдачу в плен и неисполнение приказа.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных