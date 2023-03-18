Москалькова предложила давать рожденным за рубежом детям россиян гражданство РФ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве в конце декабря 2021 г. Законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении ими гражданства России – это граждане бывшего СССР, их дети, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, а также те, кто имеет близких родственников – россиян и имел родственников, постоянно проживавших в Российской империи или СССР. Чтобы исключить практику заключения фиктивных браков между россиянами и иностранными гражданами для получения гражданства России, упрощенное получение гражданства возможно, только если в браке у них есть общий ребенок. Законопроект вводит институт прекращения гражданства России вместо отмены решений по вопросам гражданства. Президент принимает решения о прекращении гражданства детей, которые находятся под опекой или усыновлены иностранными гражданами.