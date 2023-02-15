Песков: Кремль не обсуждает лишение маткапитала уезжающих рожать за границу
В Кремле не ведется какая-либо дискуссия по поводу предложения лишать россиянок, уезжающих рожать в зарубежные страны, материнского капитала в России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, у нас нет такой дискуссии», – сказал он.
Ранее с таким предложением выступил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, каждая мать должна выбрать, «гражданина какой страны она собирается произвести на свет». Депутат считает, что льготы в рамках маткапитала не должны касаться покидающих страну, а уезжающие рожать за границу должны получать такие льготы непосредственно в странах, куда они уезжают.
После этого спикер ГД Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос, в котором заявил, что в 2022 г. в Аргентину, США и другие страны выехали более 25 000 россиянок с целью рождения там детей для получения гражданства. При этом, отметил Володин, они оформляют маткапитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом. Председатель ГД попросил своих подписчиков проголосовать, правильно ли эти женщины поступают по отношению к России. На момент публикации заметки 86% из 210 000 человек ответили «нет», 7% – «да», еще 7% – «все равно».
8 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что программа материнского капитала будет продлена до 2026 г. Тогда министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в 2023 г. материнский капитал будет увеличен, – его размер на первого ребенка составит приблизительно 590 000 руб., а на второго – почти 780 000 руб.
9 февраля руководитель комитета по вопросам семьи Нина Останина внесла на рассмотрение законопроект о разрешении покупки автомобиля на материнский капитал. По словам Останиной, сейчас вопрос направления средств материнского капитала на приобретение авто является «одним из популярных в родительском сообществе».