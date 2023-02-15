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Песков: Кремль не обсуждает лишение маткапитала уезжающих рожать за границу

Ведомости

В Кремле не ведется какая-либо дискуссия по поводу предложения лишать россиянок, уезжающих рожать в зарубежные страны, материнского капитала в России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, у нас нет такой дискуссии», – сказал он.

Ранее с таким предложением выступил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, каждая мать должна выбрать, «гражданина какой страны она собирается произвести на свет». Депутат считает, что льготы в рамках маткапитала не должны касаться покидающих страну, а уезжающие рожать за границу должны получать такие льготы непосредственно в странах, куда они уезжают.

После этого спикер ГД Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос, в котором заявил, что в 2022 г. в Аргентину, США и другие страны выехали более 25 000 россиянок с целью рождения там детей для получения гражданства. При этом, отметил Володин, они оформляют маткапитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом. Председатель ГД попросил своих подписчиков проголосовать, правильно ли эти женщины поступают по отношению к России. На момент публикации заметки 86% из 210 000 человек ответили «нет», 7% – «да», еще 7% – «все равно».

8 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что программа материнского капитала будет продлена до 2026 г. Тогда министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в 2023 г. материнский капитал будет увеличен, – его размер на первого ребенка составит приблизительно 590 000 руб., а на второго – почти 780 000 руб.

9 февраля руководитель комитета по вопросам семьи Нина Останина внесла на рассмотрение законопроект о разрешении покупки автомобиля на материнский капитал. По словам Останиной, сейчас вопрос направления средств материнского капитала на приобретение авто является «одним из популярных в родительском сообществе».

Ранее по теме: В Госдуме предложили разрешить покупку автомобиля на маткапитал

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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