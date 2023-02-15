Песков: Кремль не обсуждает лишение маткапитала уезжающих рожать за границу

После этого спикер ГД Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос, в котором заявил, что в 2022 г. в Аргентину, США и другие страны выехали более 25 000 россиянок с целью рождения там детей для получения гражданства. При этом, отметил Володин, они оформляют маткапитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом. Председатель ГД попросил своих подписчиков проголосовать, правильно ли эти женщины поступают по отношению к России. На момент публикации заметки 86% из 210 000 человек ответили «нет», 7% – «да», еще 7% – «все равно».