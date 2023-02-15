В Госдуме предложили лишать уезжающих рожать за границу маткапитала

«Перед тем, как рожать, мать, безусловно, должна сделать выбор, гражданина какой страны она собирается произвести на свет. А все эти истории с Аргентиной или США – это так называемый “родильный туризм”, когда в другое государство уезжают специально, чтобы младенец мог потом получить там паспорт, а его семья – вид на жительство», – говорится в сообщении.