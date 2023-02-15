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В Госдуме предложили лишать уезжающих рожать за границу маткапитала

Ведомости

Первый замглавы комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что уезжающих рожать в зарубежные страны россиянок нужно лишать материнского капитала в России. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

«Перед тем, как рожать, мать, безусловно, должна сделать выбор, гражданина какой страны она собирается произвести на свет. А все эти истории с Аргентиной или США – это так называемый “родильный туризм”, когда в другое государство уезжают специально, чтобы младенец мог потом получить там паспорт, а его семья – вид на жительство», – говорится в сообщении.

Депутат добавил, что льготы в рамках маткапитала не должны касаться покидающих страну. «Родильные туристы пусть деньги получают в Буэнос-Айресе или Нью-Йорке, куда так стремятся, только вот там нет ничего похожего российским мерам поддержки, а сам процесс медицинского сопровождения обойдется в копеечку», – отметил Журавлев

8 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что программа материнского капитала будет продлена до 2026 г. Тогда министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в 2023 г. материнский капитал будет увеличен, – его размер на первого ребенка составит приблизительно 590 000 руб., а на второго –  почти 780 000 руб. 

9 февраля руководитель комитета по вопросам семьи Нина Останина внесла на рассмотрение законопроект о разрешении покупки автомобиля на материнский капитал. По словам Останиной, сейчас вопрос направления средств материнского капитала на приобретение авто является «одним из популярных в родительском сообществе».

Ранее по теме: В Госдуме предложили разрешить покупку автомобиля на маткапитал
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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