В Госдуме предложили лишать уезжающих рожать за границу маткапитала
Первый замглавы комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что уезжающих рожать в зарубежные страны россиянок нужно лишать материнского капитала в России. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.
«Перед тем, как рожать, мать, безусловно, должна сделать выбор, гражданина какой страны она собирается произвести на свет. А все эти истории с Аргентиной или США – это так называемый “родильный туризм”, когда в другое государство уезжают специально, чтобы младенец мог потом получить там паспорт, а его семья – вид на жительство», – говорится в сообщении.
Депутат добавил, что льготы в рамках маткапитала не должны касаться покидающих страну. «Родильные туристы пусть деньги получают в Буэнос-Айресе или Нью-Йорке, куда так стремятся, только вот там нет ничего похожего российским мерам поддержки, а сам процесс медицинского сопровождения обойдется в копеечку», – отметил Журавлев
8 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что программа материнского капитала будет продлена до 2026 г. Тогда министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в 2023 г. материнский капитал будет увеличен, – его размер на первого ребенка составит приблизительно 590 000 руб., а на второго – почти 780 000 руб.
9 февраля руководитель комитета по вопросам семьи Нина Останина внесла на рассмотрение законопроект о разрешении покупки автомобиля на материнский капитал. По словам Останиной, сейчас вопрос направления средств материнского капитала на приобретение авто является «одним из популярных в родительском сообществе».