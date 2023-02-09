В Госдуме предложили разрешить покупку автомобиля на маткапитал
В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о разрешении покупки автомобиля на материнский капитал. Соответствующий документ представила спикеру нижней палаты Вячеславу Володину руководитель комитета по вопросам семьи Нина Останина.
«Вопрос направления средств материнского капитала на приобретение авто является одним из популярных в родительском сообществе», – говорится в пояснительной записке. В тексте проекта уточняется, что в случае приобретения автомобиля из средств семейного капитала тот не подлежит продаже в течение трех лет с момента регистрации.
Сейчас направление расходования средств в Федеральном законе о материнском капитале включают в себя улучшение жилищных условий, получение образования детьми, получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, а также формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.
16 января председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «Ведомостям», что россиянам нужно предоставить возможность выбирать, на что потратить маткапитал. Он уточнил, что внесение поправок в закон, например, на оплату ЖКХ может «размыть» появление семейного капитала. «Возможно, есть смысл в том, чтобы предоставить людям самим выбирать, исходя из своих потребностей», – сказал Нилов.