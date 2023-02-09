В Госдуме предложили разрешить покупку автомобиля на маткапитал

16 января председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «Ведомостям», что россиянам нужно предоставить возможность выбирать, на что потратить маткапитал. Он уточнил, что внесение поправок в закон, например, на оплату ЖКХ может «размыть» появление семейного капитала. «Возможно, есть смысл в том, чтобы предоставить людям самим выбирать, исходя из своих потребностей», – сказал Нилов.