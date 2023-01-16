Оплата услуг ЖКХ материнским капиталом может обесценить его идею

«Что касается услуг ЖКХ, здесь есть риск, что сама идеология появления маткапитала будет размываться. Надо обсуждать и понять, как можно помочь людям и в тоже время сохранить ту пользу, какую несет маткапитал. Возможно, есть смысл в том, чтобы предоставить людям самим выбирать, исходя из своих потребностей. Если не хватает на ЖКХ, оплачивать его. А если есть ресурс, то отложить эти деньги на образование детям в будущем», — сказал он.