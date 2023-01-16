Оплата услуг ЖКХ материнским капиталом может обесценить его идею

Оплата услуг ЖКХ материнским капиталом может обесценить его идеюНо в регионах это станет хорошей мерой поддержки семей
Нужно предоставить россиянам возможность выбирать, на что потратить материнский капитал, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Изначально у людей был «узкий перечень» целей, на которые можно было потратить эти средства, но постепенно он увеличивался.
«Что касается услуг ЖКХ, здесь есть риск, что сама идеология появления маткапитала будет размываться. Надо обсуждать и понять, как можно помочь людям и в тоже время сохранить ту пользу, какую несет маткапитал. Возможно, есть смысл в том, чтобы предоставить людям самим выбирать, исходя из своих потребностей. Если не хватает на ЖКХ, оплачивать его. А если есть ресурс, то отложить эти деньги на образование детям в будущем», — сказал он.
С инициативой разрешить использовать маткапитал для оплаты услуг ЖКХ к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой 16 января обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»). По ее мнению, это поможет многодетным семьям экономить на оплате коммунальных услуг до 100 000 в год, а также на несколько лет освободит их от таких расходов.
Лантратова получает большое количество обращений людей, в том числе от многодетных семей, одиноких матерей, связанных с использованием маткапитала, сказала она «Ведомостям». «Не всем семьям это актуально и доступно, у многих просто нет средств, люди говорят о том, что не могут позволить себе купить жилье. Фактически они не могут реализовать маткапитал, деньги лежат «мертвым грузом» и обесцениваются. Это приводит в том числе и к мошенническим схемам, в которых люди оказываются пострадавшими», — отметила она.
В такой ситуации возможность оплачивать коммунальные услуги за счет средств маткапитала станет хорошей мерой поддержки и освободит на несколько лет семьи от уплаты ежемесячных платежей, убеждена депутат. «У нас задача поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А им деньги нужны уже сейчас. Когда деньги лежат — обесцениваются. Цены на коммунальные услуги постоянно растут. В регионах многие на их оплату тратят половину своей зарплаты. То есть поддержка будет существенная», — считает Лантратова.
Идею об использовании материнского капитала на оплату ЖКУ или покупку отечественных авто нужно распространить на другие обязательные накопления граждан, в частности на накопительную пенсию, — из-за «большой неопределенности» на финансовом рынке и высоких темпов инфляции, заявил «Ведомостям» заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
C экономической точки зрения это разумное решение, считает он. «Судьба накопительной системы для меня как для экономиста сейчас — неясный вопрос. Это касается всех обязательных накоплений граждан. Поэтому там, где идет речь о небольших накоплениях — например, до 1 млн руб., можно и нужно расширять сферу использования этих средств», — отмечает Абрамов. В условиях большой неопределенности с финансовыми инструментами с точки зрения доходности и рисков расширение социально значимых возможностей для использования маткапитала и других форм накопления разумно, утверждает он. Это сыграет роль в стимулировании потребления, что положительно отражается на экономическом росте, сказал эксперт.
Расширение возможностей использования материнского капитала на оплату услуг ЖКХ неприемлемо, говорит член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»). «Сама идея материнского капитала состоит в том, чтобы обеспечить граждан каким-либо ощутимым благом. Это улучшение жилищных условий — приобретение, строительство, реконструкция или оплата образования для детей», — заявила она «Ведомостям». Расходовать маткапитал «на бытовые задачи» Бессараб считает невозможным – он должен дать людям «ощутимую поддержку» на этапе рождения и воспитания детей.
Возможность введения единой платежки на оплату жилищно-коммунальных услуг с использованием показаний как квартирных, так и общедомовых счетчиков обсуждает Минстрой с Минцифры и другими ведомствами, сообщила газета «Известия» 16 января. Эта мера позволит повысить качество и доступность информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также снизить расходы по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций, считают в Минстрое.