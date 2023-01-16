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«Известия» узнали о возможном введении единой платежки за ЖКУ

Ведомости

Минстрой обсуждает с Минцифры и другими ведомствами возможность введения единой платежки на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с использованием показаний как квартирных, так и общедомовых счетчиков. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя по итогам совещания в середине декабря 2022 г.

Такая мера позволит повысить качество и доступность информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также снизить расходы по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций, отметили в пресс-службе Минстроя. По словам эксперта «Народного фронта» Павла Склянчука, сейчас единого документа нет, а в платежках не отражаются общедомовые показатели. Из-за этого жителям сложнее понимать, за что именно они платят.

В Минстрое также отметили, что благодаря введению единого платежного документа можно будет перейти на оплату счетов с помощью электронных платежек, которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ.

Уточняется, что в единой платежке должна быть отражена информация обо всех предоставляемых жилищно-коммунальных услугах, в том числе об их стоимости, объеме и тарифах, по которым произведен расчет.

Помимо этого, мера также позволит повысить собираемость платежей за ЖКУ, поскольку риск потерять платежку снизится, а также экономить на банковской комиссии за перечисление средств по разным квитанциям, считают эксперты.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, документ сейчас находится на стадии доработки. Он напомнил, что в Госдуму его внесли в 2021 г., однако на тот момент он был еще не проработан до конца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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