«Известия» узнали о возможном введении единой платежки за ЖКУ
Минстрой обсуждает с Минцифры и другими ведомствами возможность введения единой платежки на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с использованием показаний как квартирных, так и общедомовых счетчиков. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя по итогам совещания в середине декабря 2022 г.
Такая мера позволит повысить качество и доступность информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также снизить расходы по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций, отметили в пресс-службе Минстроя. По словам эксперта «Народного фронта» Павла Склянчука, сейчас единого документа нет, а в платежках не отражаются общедомовые показатели. Из-за этого жителям сложнее понимать, за что именно они платят.
В Минстрое также отметили, что благодаря введению единого платежного документа можно будет перейти на оплату счетов с помощью электронных платежек, которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ.
Уточняется, что в единой платежке должна быть отражена информация обо всех предоставляемых жилищно-коммунальных услугах, в том числе об их стоимости, объеме и тарифах, по которым произведен расчет.
Помимо этого, мера также позволит повысить собираемость платежей за ЖКУ, поскольку риск потерять платежку снизится, а также экономить на банковской комиссии за перечисление средств по разным квитанциям, считают эксперты.
По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, документ сейчас находится на стадии доработки. Он напомнил, что в Госдуму его внесли в 2021 г., однако на тот момент он был еще не проработан до конца.