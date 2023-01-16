«Известия» узнали о возможном введении единой платежки за ЖКУ

Такая мера позволит повысить качество и доступность информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также снизить расходы по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций, отметили в пресс-службе Минстроя. По словам эксперта «Народного фронта» Павла Склянчука, сейчас единого документа нет, а в платежках не отражаются общедомовые показатели. Из-за этого жителям сложнее понимать, за что именно они платят.