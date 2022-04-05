Президентский закон о гражданстве позволит увеличить выдачу паспортов на 20–30% в год

Депутат Константин Затулин («Единая Россия») интересовался, почему из закона исключается положение об упрощенном порядке получения гражданства гражданами Украины, учитывая текущие события: «Разве вы не понимаете, что немедленно будет использовано для дискредитации нашего отношения к гражданам Украины». Сейчас по закону граждане Украины, Казахстана, Молдавии и Белоруссии, проживающие в России, могут получить гражданство в упрощенном порядке. На это Казакова сказала, что сейчас готовится указ президента, который сможет определять категорию лиц для возможности получения гражданства России в гуманитарных целях – это как раз граждане этих четырех стран. Позже Затулин, выступая с трибуны, заявил, что с 2014 г. без статуса в России находится 1 млн граждан Украины. «Это же определенный вердикт тому, как быстро мы решаем эти вопросы», – убежден он. Поэтому он считает необходимым вернуть эту норму в законопроект. Ранее Затулин критиковал некоторые нормы законопроекта – в частности, он предлагал прописать в законе понятие «соотечественник», которое есть в Конституции. Затулин хотел, чтобы Дума приняла постановление о том, чтобы ко второму чтению законопроект был скорректирован, однако, как сказал он «Ведомостям», проект постановления не был поддержан комитетом по делам СНГ.