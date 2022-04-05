Президентский закон о гражданстве позволит увеличить выдачу паспортов на 20–30% в год

Президентский закон о гражданстве позволит увеличить выдачу паспортов на 20–30% в годГосдума одобрила законопроект в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о гражданстве. За него проголосовало 418 депутатов всех пяти думских фракций. В Думе закон представила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. По ее словам, основной задачей законопроекта является создание благоприятных условий для переселения в Россию. Она отметила, что в тексте законопроекта нет закрепленных терминов «соотечественники» и «репатриация», но это не означает, что в нем нет положений, которые позволяют получить гражданство России в упрощенном порядке тем, кто имеет историческую, родственную или иную связь с Россией, в частности тем, у кого близкие родственники живут в России.
У депутатов было много вопросов к Казаковой по законопроекту. В частности, Нину Останину (КПРФ) и Татьяну Буцкую «(Единая Россия») интересовало, почему появляется норма о возможном прекращении гражданства усыновленных иностранными гражданами детей. Казакова сказала, что сначала этот вопрос будет рассматриваться на комиссии по вопросам гражданства и решение будет приниматься при наличии у ребенка гражданства иностранного государства, что является защитой прав ребенка. На вопросы Алексея Канаева и Эльвиры Аиткуловой (оба «Единая Россия») о том, насколько новый закон увеличит число потенциальных кандидатов на гражданство, Казакова ответила, что в прошлом году гражданство России получило 735 000 человек, а новый закон позволит увеличить эту цифру на 20–30%.
Депутат Константин Затулин («Единая Россия») интересовался, почему из закона исключается положение об упрощенном порядке получения гражданства гражданами Украины, учитывая текущие события: «Разве вы не понимаете, что немедленно будет использовано для дискредитации нашего отношения к гражданам Украины». Сейчас по закону граждане Украины, Казахстана, Молдавии и Белоруссии, проживающие в России, могут получить гражданство в упрощенном порядке. На это Казакова сказала, что сейчас готовится указ президента, который сможет определять категорию лиц для возможности получения гражданства России в гуманитарных целях – это как раз граждане этих четырех стран. Позже Затулин, выступая с трибуны, заявил, что с 2014 г. без статуса в России находится 1 млн граждан Украины. «Это же определенный вердикт тому, как быстро мы решаем эти вопросы», – убежден он. Поэтому он считает необходимым вернуть эту норму в законопроект. Ранее Затулин критиковал некоторые нормы законопроекта – в частности, он предлагал прописать в законе понятие «соотечественник», которое есть в Конституции. Затулин хотел, чтобы Дума приняла постановление о том, чтобы ко второму чтению законопроект был скорректирован, однако, как сказал он «Ведомостям», проект постановления не был поддержан комитетом по делам СНГ.
Депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия») с трибуны напомнил, что в действующий закон о гражданстве вносилось множество изменений, однако он не поддержал идею коллег «раздавать российские паспорта»: «Подумайте, пожалуйста, коллеги, сколько сейчас российских граждан с российскими паспортами воюют против нашей армии и сил спецоперации в ДНР, ЛНР и на Украине?»
Президент внес в Госдуму законопроект о гражданстве в конце декабря 2021 г. Законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении ими гражданства России – это граждане бывшего СССР, их дети, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, а также те, кто имеет близких родственников – россиян и имел родственников, постоянно проживавших в Российской империи или СССР. Чтобы исключить практику заключения фиктивных браков между россиянами и иностранными гражданами для получения гражданства России, упрощенное получение гражданства возможно, только если в браке у них есть общий ребенок. Законопроект вводит институт прекращения гражданства России вместо отмены решений по вопросам гражданства. Президент принимает решения о прекращении гражданства детей, которые находятся под опекой или усыновлены иностранными гражданами. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с начала действия прошлого закона о гражданстве в 2002 г. российское гражданство получило более 7,3 млн человек.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман