Орбан не исключил выход Венгрии из Евросоюза

4 июля Орбан заявлял, что большая часть граждан стран Евросоюза выступила бы против вступления Украины в союз, если бы вопрос выносился на общенародное голосование. Он привел в пример результаты национального референдума, на котором 95% венгерских граждан, участвовавших в голосовании (более 2 млн человек), высказались против членства Украины в Евросоюзе. Орбан говорил, что будет отстаивать волю своих избирателей в диалоге с европейскими институтами.