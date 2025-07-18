Орбан не исключил выход Венгрии из Евросоюза
Теоретически существует «определенная точка», после которой для Венгрии больше нет смысла иметь членство в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит Népszava.
«Могу пообещать венгерским избирателям одно: если я увижу, что это больше не стоит того, я выскажусь», – заявил Орбан, добавив, что пока такой точки он не видит.
По словам венгерского премьера, ЕС хочет «заставить» Будапешт «заняться гендерными вопросами и участвовать в войне».
Венгрия является членом ЕС с 1 мая 2004 г.
4 июля Орбан заявлял, что большая часть граждан стран Евросоюза выступила бы против вступления Украины в союз, если бы вопрос выносился на общенародное голосование. Он привел в пример результаты национального референдума, на котором 95% венгерских граждан, участвовавших в голосовании (более 2 млн человек), высказались против членства Украины в Евросоюзе. Орбан говорил, что будет отстаивать волю своих избирателей в диалоге с европейскими институтами.