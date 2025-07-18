Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с вечера 17 июля до 7:00 18 июля, сообщает Минобороны РФ.

Больше всего сбитых БПЛА – 31 единица – пришлось на Брянскую область. Еще 17 беспилотников были уничтожены в Орловской области, 10 – в Московском регионе (включая три, летевших на столицу). Четыре БПЛА были сбиты в Крыму, еще три – над акваторией Азовского моря. По две воздушных цели были поражены в Смоленской и Нижегородской областях и по одной – в Белгородской, Калужской, Воронежской областях и над Черным морем.

В ночь на 18 июля Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов «Внуково» в Подмосковье, а также «Стригино» в Нижнем Новгороде. Мера действовала и в калужском «Грабцево». Поздним вечером 17 июля мера вводилась в подмосковных «Домодедово» и «Жуковском».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных