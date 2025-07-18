Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника над регионами России

Больше всего сбитых БПЛА – 31 единица – пришлось на Брянскую область. Еще 17 беспилотников были уничтожены в Орловской области, 10 – в Московском регионе (включая три, летевших на столицу). Четыре БПЛА были сбиты в Крыму, еще три – над акваторией Азовского моря. По две воздушных цели были поражены в Смоленской и Нижегородской областях и по одной – в Белгородской, Калужской, Воронежской областях и над Черным морем.