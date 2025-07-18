Силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника над регионами России
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с вечера 17 июля до 7:00 18 июля, сообщает Минобороны РФ.
Больше всего сбитых БПЛА – 31 единица – пришлось на Брянскую область. Еще 17 беспилотников были уничтожены в Орловской области, 10 – в Московском регионе (включая три, летевших на столицу). Четыре БПЛА были сбиты в Крыму, еще три – над акваторией Азовского моря. По две воздушных цели были поражены в Смоленской и Нижегородской областях и по одной – в Белгородской, Калужской, Воронежской областях и над Черным морем.
В ночь на 18 июля Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов «Внуково» в Подмосковье, а также «Стригино» в Нижнем Новгороде. Мера действовала и в калужском «Грабцево». Поздним вечером 17 июля мера вводилась в подмосковных «Домодедово» и «Жуковском».