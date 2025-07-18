Посольство Украины в Перу ищет наемников для участия в боевых действиях в ДНР

Дипломатическая миссия разместила на своем сайте ссылку на портал, где мужчин с военным опытом призывают вступить в 25-ю бригаду на должности пехотинцев и операторов беспилотников. В требованиях к соискателям подчеркивается необходимость отличной физической формы, высокой мотивации, а также наличие боевого опыта и навыков работы с дронами. Отмечается, что набор проводится в срочном режиме.