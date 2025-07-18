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Посольство Украины в Перу ищет наемников для участия в боевых действиях в ДНР

Ведомости

Посольство Украины в Перу занимается вербовкой наемников в 25-ю воздушно-десантную бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующую в боевых действиях в ДНР и Днепропетровской области. На это обратило внимание «РИА Новости».

Дипломатическая миссия разместила на своем сайте ссылку на портал, где мужчин с военным опытом призывают вступить в 25-ю бригаду на должности пехотинцев и операторов беспилотников. В требованиях к соискателям подчеркивается необходимость отличной физической формы, высокой мотивации, а также наличие боевого опыта и навыков работы с дронами. Отмечается, что набор проводится в срочном режиме.

8 июля ТАСС со ссылкой на источники писал, что в районе села Садки в Сумской области действуют группы южнокорейских наемников в составе 132-го отдельного разведывательного батальона (ОРБ) ВСУ. Источник уточнил, что о наемниках из Южной Кореи стало известно из допросов военнопленных.

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