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ТАСС: на стороне ВСУ в Сумской области воюют наемники из Южной Кореи

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Группы южнокорейских наемников действуют в составе 132-го отдельного разведывательного батальона (ОРБ) вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Садки в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, о наемниках из Южной Кореи стало известно из допросов военнопленных.

7 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Киеву будет отправлено дополнительное вооружение, которое будет носить преимущественно оборонительный характер. Ранее, 1 июля, Politico писало, что Пентагон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов. Позже информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

6 июля Bild опубликовала перечень вооружений, запрашиваемых Украиной у Германии. Требуемое Киевом оружие оценивается в миллиарды евро. В частности, речь о противовоздушной обороны, защищенных транспортных средствах и средствах радиоэлектронной борьбы.

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