ТАСС: на стороне ВСУ в Сумской области воюют наемники из Южной Кореи

Группы южнокорейских наемников действуют в составе 132-го отдельного разведывательного батальона (ОРБ) вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Садки в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.