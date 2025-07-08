ТАСС: на стороне ВСУ в Сумской области воюют наемники из Южной Кореи
Группы южнокорейских наемников действуют в составе 132-го отдельного разведывательного батальона (ОРБ) вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Садки в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
По словам собеседника агентства, о наемниках из Южной Кореи стало известно из допросов военнопленных.
7 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Киеву будет отправлено дополнительное вооружение, которое будет носить преимущественно оборонительный характер. Ранее, 1 июля, Politico писало, что Пентагон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов. Позже информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
6 июля Bild опубликовала перечень вооружений, запрашиваемых Украиной у Германии. Требуемое Киевом оружие оценивается в миллиарды евро. В частности, речь о противовоздушной обороны, защищенных транспортных средствах и средствах радиоэлектронной борьбы.