Bild: Киев запросил у Берлина оружия на миллиарды евро

Перечень разделен на три категории: противовоздушная оборона, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы. В частности, Киеву требуется четыре новых огневых единицы типа Iris-T. Он просит у Берлина 1500 управляемых ракет для системы средней дальности Iris-T SLM и 500 управляемых ракет для системы малой дальности Iris-T SLS. Речь также идет о поставке 200 000 снарядов 40-мм зенитных боеприпасов.