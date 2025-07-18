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Песков: заявления НАТО вынуждают Россию принимать меры безопасности

Ведомости

Высказывания командующего армией США в Европе и Африке и сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью о Калининградской области – заявление в череде враждебных и агрессивных, которые часто слышно от представителей оборонных ведомств европейских стран, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«НАТО – это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны. И конечно, это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности», – сказал Песков.

Донахью заявил, что НАТО спланировала подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Он пояснил, что страны НАТО реализуют план «линии сдерживания на восточном фланге». Он предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.

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