Генерал Донахью: у НАТО есть план подавления войск РФ в Калининградской области
НАТО спланировала подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Об этом заявил командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью в ходе конференции в Германии, передает DVIDS.
«Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD (зону воспрещения маневра и доступа) с земли», – сказал он.
Донахью пояснил, что страны НАТО реализуют план «линии сдерживания на восточном фланге». Он предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе, добавил он.
30 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в НАТО начинает появляться понимание того, что любое столкновение с Россией приведет к третьей мировой войне и этого надо не допустить.